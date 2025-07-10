Sağlık çalışanlarına özel avantajlı konut imkanı tanıtıldı

Kocaeli’de düzenlenen özel bir etkinlikte sağlık çalışanları, kendilerine yönelik sunulan avantajlı konut imkanı tanıtımı için bir araya geldi. Sağlık Çalışanları Spor Kulübü’nün, bir inşaat firması iş birliğiyle düzenlediği lansman programı, sektörel dayanışmanın ve sosyal sorumluluk anlayışının güçlü bir örneği oldu.

Sağlık Çalışanları Spor Kulübü ve bir inşaat firması iş birliğiyle düzenlenen Casaba Voyage Konut Projesi Lansmanında üyeleriyle bir araya geldi. Lansmanda, sağlık emekçilerine özel indirim ve öncelik avantajları kamuoyuna duyuruldu. Etkinlikte, sağlık çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik projelerin önemine dikkat çekilirken, barınma ihtiyacına çözüm sunan bu tür girişimlerin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Sağlık Çalışanları Spor Kulübü, bu tür organizasyonlarla hem üyelerinin sosyal ve ekonomik kazanımlarını artırmayı hem de kentteki iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türk Hemşireler Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Türk Hemşireler Derneği olarak, her zaman hemşirelerin ve tüm sağlık profesyonellerinin sadece mesleki gelişimlerini değil, sosyal, ekonomik ve insani şartlarını da iyileştirmeye yönelik çalışmaları destekledik. Çünkü biz biliyoruz ki, sağlık hizmetinin kalitesi, sağlık çalışanlarının yaşam kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu davete bizi dahil eden Sağlık Çalışanları Kulübü’ne, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu evlerin tüm sağlık çalışanlarına huzur, güven ve dayanışma getirmesini diliyorum. Unutmayalım ki, güçlü bir sağlık sistemi, değer gören ve güçlü sağlık çalışanları ile mümkündür" denildi.

Programa, sağlık camiasından önemli isimlerin yanı sıra yerel yöneticiler de katılım sağladı. Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahri Elmas, Doç. Dr. Ahmet Demirkıran, Uz. Dr. Gökhan Nalbant, Dr. Nihat Üstüner,Destek ve Kalite Müdürü Bora Akargöl, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halil Kaçar, müdür yardımcıları Reyhan Aydın ve Ayşe Akbulut, Körfez ADSM İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Özalp, Sağlık Çalışanları Spor Kulübü Başkanı Efraim Yılmaz, başkan yardımcıları Mustafa Berber, Op. Dr. Murat Salih Güneş, Ferhat Ateş ile kulüp yönetim kurulu üyeleri, şehrin hastane yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanı etkinlikte yer aldı.