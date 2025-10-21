Sağlık çalışanlarından banka promosyonuna dev destek: 36 saatte 50 bin imza toplandı

Devlet Memurları Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya tarafından sağlık çalışanlarının gündeminde olan banka promosyonu anlaşmaları için sosyal medyada başlattığı kampanyada 36 saatte 50 bin imza toplandı.

Devlet Memurları Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya’nın, sağlık çalışanlarının uzun süredir gündeminde olan banka promosyonları konusunda sosyal medyada başlattığı imza kampanyası büyük destek gördü.

Kampanya kapsamında, promosyon anlaşmalarının Sağlık Bakanlığı tarafından tek elden yürütülmesinin yanı sıra, ocak ayı maaş zammı oranında güncellenmesi ve her yıla en az bir maaş tutarında olmak üzere 3 yıllık anlaşmalarla toplam en az 3 maaş tutarında promosyon ödenmesi talep edildiği belirtildi.

"Bu süreç yalnızca bir promosyon meselesi değildir"

Devlet Memurları Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, kampanyanın sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Bu süreç yalnızca bir promosyon meselesi değildir; emeğe, adalete ve hakkaniyete sahip çıkma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Hedef 100 bin imza

Söz konusu kampanyanın yalnızca 36 saat gibi kısa bir sürede 50 bin imza toplandığı belirtilirken, kampanyaya katılımın 100 bini bulması amaçlandığı vurgulandı. Sağlık çalışanlarının sesini duyurmak ve adaletli bir promosyon süreci sağlamak amacıyla başlatılması amaçlanan bu çağrı, kısa sürede ülke genelinde destek bulmaya devam ediyor.