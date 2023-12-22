Sağlık çalışanlarından sessiz eylem

Tekirdağ’da sağlık çalışanları İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle sessiz eylem gerçekleştirdi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesindeki sağlık çalışanları İsrail’in Gazze’ye saldırıları nedeniyle sessiz eylem gerçekleştirdi. Hastane önünde düzenlenen protestoya sağlık çalışanları ellerinde İsrail’i lanetleyen döviz ve pankartlarla bir süre sessizce bekledi.

Daha sonra grup adına açıklamada bulunan Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Amine Ahsen Geldi, "Gazze’de 7 Ekim’den bu yana yaşananların soykırımdan başka kelimeyle açıklanamıyor. Bu katliam bütün dünyanın gözü önünde devam ederken gücü yetenler sessizce izlemektedir. İnsan hakları ve uluslararası hukuk ihlal edilerek binlerce insan katledildi. Ayrıca sağlık hizmetlerine ve tıbbi malzemelere de erişim engellendi. Bebeklerin dahi ölümüne neden olundu. Orada yaşananlara karşı mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymalıyız. Bu hafta sessiz yürüyüşümüzü 40’dan fazla ilde, yurt dışında da farklı şehirlerde düzenliyoruz. Bunu tüm dünyada yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Vicdan sahibi herkesi harekete geçmeye bu onurlu yürüyüşte yer olarak bu onurlu yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.