Sağlık çalışanlarının kreş sorunu 'Sağlık-Sen Kreş' ile çözülecek

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, “Ülkemizin her tarafında Sağlık-Sen Kreş’in açılması için çalışmalara başladık. İlk kreş tabelamızı Şanlıurfa’da asacağız” dedi.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının talepleri arasında olan kreşle ilgili Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, bir açıklamada bulundu. Doğan, Türkiye’nin her yerinde Sağlık-Sen Kreş’in açılması için çalışmalara başladıklarını belirterek, ilk kreş tabelasının Şanlıurfa’da asılacağını duyurdu.

Sağlık çalışanlarının çocuklarının güvende olduğunu bilmesinin önemine vurgu yapan Doğan, "Bizim mücadelemizin temelinde hekimin, hemşirenin, paramediğin, sağlık memurunun problemi var. Hastanede görevli bir hemşire arkadaşımız evladını güvenli bir şekilde bırakıp nöbetine gidemiyorsa bizim bu problemi çözmemiz gerekiyor. Yıllardır bu konu gündemde, ancak bugüne kadar herhangi bir somut adım atılmadı. Bu konuda sorumluluk alarak Sağlık-Sen Kreş projesini hayata geçiriyoruz. Ülkemizin her tarafında Sağlık-Sen Kreş’in açılması için çalışmalara başladık. İlk kreş tabelamızı Şanlıurfa’da asacağız” açıklamasında bulundu.