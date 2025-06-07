Sağlık Elçileri'nden Bayram Ziyareti: Yatan Hastalar ve Nöbetçi Hemşireler Unutulmadı

Bayramlar, kalplere dokunmanın, gönülleri birleştirmenin en anlamlı zamanları…

Silivri Devlet Hastanesi’nde bu anlayışla hareket eden Sağlık Elçileri, Kurban Bayramı vesilesiyle anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başhekim Op. Dr. Mehmet Akif Seylan adına düzenlenen ziyarette, hastanede tedavi gören hastalar ile görev başındaki nöbetçi hemşirelerin bayramları kutlandı, kendilerine karanfiller takdim edildi.

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, yüzlerde oluşan tebessüm hem hastalar hem de sağlık çalışanları için moral kaynağı oldu. Sağlık Elçileri, bu tür ziyaretlerin toplumsal dayanışmayı artırdığına ve iyileşme sürecine manevi katkı sunduğuna dikkat çekti.

Tüm hastalara ve yakınlarına sağlıklı, huzurlu bir bayram dilekleriyle ziyaret tamamlandı.

Sağlıkla, sevgiyle… İyi Bayramlar!