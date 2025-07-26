Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Velioğlu: 'Organ bağışı yapan kişinin birinci derece yakınları ihtiyaç halinde öncelikli olacak'

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu, "Vefatından sonra organları nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakli ihtiyacı olması halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verilecek" dedi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu, organ bağışına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen açıklamada konuşan Velioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen, Resmî Gazete’de yayımlanan kanunî düzenlemelerin hayırlı olmasını diledi.

Velioğlu, Türkiye’nin canlı nakillerinde en ön sıralarda olmasına rağmen vefat sonrası bağışta yapılan nakillerde geride olduğunu belirterek, "Ülkemizde 30 bine yakın kişi hayata tutunmak için organ nakli bekliyor. İnşallah bu yeni düzenleme, bu kişilere umut olacak" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışı yapabilecek"

Yapılan değişikliklere ilişkin bilgi veren Velioğlu, "Vatandaşlarımız artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışı yapabilecek. Önceden nasıl yapılıyordu? 18 yaşını dolduran, akıl sağlığı yerinde olan herkes organ bağışçısı olabiliyordu, gönüllülük esasına dayanıyordu ve kişi organ bağış noktasına gidip 2 tanık huzurunda form imzalayıp bağış kartı almak suretiyle organ bağışçısı oluyordu. Bu yönteme ilave olarak da artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden de organ bağışçısı olunabilecek" açıklamasında bulundu.

"Organ bağışı yapan kişinin birinci derece yakınları ihtiyaç halinde öncelikli olacak"

Velioğlu aynı zamanda, organ bağışçısı olmak isteyenlerin bu kararlarını hangi yakınlarıyla paylaşmak istediğine kendilerinin karar vereceğini belirtti.

Bu uygulamaların toplumsal dayanışmayı artıracağına dikkati çeken Velioğlu, diğer düzenlemelerle ilgili olarak, "Vefatından sonra organları nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakli ihtiyacı olması halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verilecek. Bu uygulama, inanıyorum ki toplumsal dayanışmayı artıracaktır" ifadelerini kullandı.

"Halkın sağlığını olumsuz etkileyecek yanıltıcı, aldatıcı reklamlar, bildirimler yapıldığında, gerekli müeyyideler uygulanacak"

Velioğlu, sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini sorumluluk bilinciyle yapması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bir diğer düzenleme de halkı yanıltan, tıbbî gerçeklikten uzak ve gereksiz talep oluşturan içeriklerle ilgili. Bunlara asla izin verilmeyecek. Sağlık hizmetleri, insan hayatını doğrudan ilgilendiren bir alan. Bu nedenle tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde tüm sağlık kuruluşlarının sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmekte. Tabii ki sundukları sağlık hizmeti hakkında bilgilendirme yapabilirler. Ancak bu bilgilendirmeler tıbbî gerçeklikten uzak olamaz. Öncelikle şunu vurgulamak isterim: Artık sosyal medya, internet, yazılı ve görsel basında yapılan tanıtımlar takip edilecek. Halkın sağlığını olumsuz etkileyecek yanıltıcı, aldatıcı reklamlar, bildirimler yapıldığında, Bakanlığımız tarafından gerekli müeyyideler uygulanacak. Bir diğer düzenleme de Bakanlığımızın sağlık hizmet sunumunda, ‘nükleer tıp teknikerliği’ unvanında yeni bir sağlık meslek tanımı getirildi. Bu unvana sahip olanlar hastanelerimizde, nükleer tıp merkezlerinde görev yapabilecek. Böylelikle gençlerimize de yeni bir istihdam alanı açılmış oluyor."