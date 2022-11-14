Sağlık için yürüdüler

Körfez’de yaşayan vatandaşlar sağlıklı yaşam yürüyüşü için bu hafta Tütünçiftlik sahilinde bir araya geldi.

Sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş etkinliğine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz ve Sait Çalık, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tütünçiftlik Nazende Sosyal Tesisleri önünde bir araya gelen topluluk, ilk olarak ısınma hareketlerini gerçekleştirdi. Daha sonra da yürüyüş Tütünçiftlik sahil boyundan Derince Harikalar Sahili’ne kadar devam etti. Yürüyüş sonrasında katılanlara çorba ikramında bulunuldu.