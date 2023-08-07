Sağlık için yürüdüler

Körfez Belediyesi tarafından bir süredir ara verilen sağlıklı yaşam yürüyüşleri tekrar başladı. Tütünçiftlik Sahili’nde buluşan Körfezliler, sağlıklı yaşam için yürüdü.

Tütünçiftlik Sahili’nde yer alan Nazende Restoran ve Kafe önünde başlayan yürüyüş çerçevesinde, katılımcılar Derince Sahili’ne kadar yürüdü ve geri geldi. Yürüyüşe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, meclis üyeleri, STK temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar etkinlik için Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti.