Sağlık için yürüdüler

Kırklareli’nde Dünya Yürüyüş Günü’nde çerçevesinde sağlığa dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

Türk Kızılay Kırklareli Şubesi tarafından Dünya Yürüyüş Günü’ne dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. Etkinlik için üyeler ve gönüllüler Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Yürüyüş etkinliğine Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de katıldı. Tuncer, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüdüklerini söyledi.

Tük Kızılay Kırklareli Şubesi Başkanı Volkan Göç de sağlıklı yaşama dikkat çektiklerini ifade ederek katılan herkese teşekkür etti.

Toplanan grup, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’ndan Gar binasına yürüdü. Yürüyüşün sonunda elma ikram edildi.