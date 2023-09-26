Sağlık kampüsüne katlı otoparkla etkili çözüm: 530 araç kapasiteli olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hastane bölgesinde gerçekleştireceği katlı otopark projesi için yeniden ihaleye çıkıyor. Bölgede parklanmaya çözüm getirecek 530 araç kapasiteli proje için, 29 Eylül Cuma günü ihale gerçekleştirilecek. Başkan Yüce, “İnşallah hayata geçireceğimiz proje ile bölgenin otopark sorununu çözeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre kazandıracağı katlı otopark projesi için yeniden ihaleye çıkıyor. Hastane bölgesinde inşa edileceği açıklanan projeyle, bölgede yaşanan park sorununa karşı 530 araç kapasiteli katlı otoparkla çözüm üretilecek. Toplamda 4 bin 561 metrekare arsa alanı üzerinde hayata geçecek olan proje için, 29 Eylül Cuma günü yapım ihalesine çıkılacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 250 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 106 yataklı Acil Durum Hastanesi, Afet Koordinasyon Merkezi ve eczanelerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi ve Ticaret Merkezi’nin inşa edildiği bölgede, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte parklanma sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından daha önce projelendirilen katlı otopark projesi için yeniden ihaleye çıkıyoruz. Sağlık kampüsü haline gelen hastane bölgesinde parklanmaya etkili çözüm üreteceğiz. 4 bin 561 metrekare arsa alanı üzerinde 530 araç kapasiteli katlı otopark projemizi hayata geçireceğiz. Şehrimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Sağlıkta Sakarya’nın üssü haline gelen bölgede parklanmaya etkili bir çözüm sunacaklarını kaydeden Yüce, “Biliyorsunuz, hastane bölgemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 250 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 106 yataklı Acil Durum Hastanesi, Afet Koordinasyon Merkezi ve eczaneler bu bölgede yer alıyor. Aynı zamanda Tıp Merkezi ile Ticaret Merkezimiz de burada tamamlanıyor. İnşallah hayata geçireceğimiz proje ile bölgenin otopark sorununu çözeceğiz” şeklinde konuştu.