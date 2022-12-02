ANKARA (İHA) – Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de sağlık personeli sayısı son 20 yılda 292 bin 919 arttı.

Sağlık kuruluşlarında hekim, hemşire ve ebe sayısında 2002 yılından bu yana önemli bir artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı verilene göre, 2002 yılında hekim sayısı 91 bin 949 oldu. 20 yılda yüzde 112 artış gösteren hekim sayısı, 2022 yılında 194 bin 910’a ulaştı. Hemşire ve ebe sayısı 2002 yılında 113 bin 872’den yüzde 167 artarak 303 bin 830’a çıktı. Hekim, hemşire ve ebe sayısı 2002 yılında toplam 205 bin 821 iken, 2022 yılında bu sayı 292 bin 919 artarak 498 bin 740 oldu.

1 milyon 358 bin 558 sağlık personeli görev yapıyor

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların ihtiyaç duydukları anda etkin ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için her geçen gün sağlık personeli sayısını artırmaya devam ediyor. Türkiye genelindeki devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 358 bin 558 personel görev yapıyor. Bu sayının yüzde 7,17 ile 97 bin 477’sini uzman hekim, yüzde 7,17 ile 97 bin 433’ünü hekim, yüzde 3,13 ile 42 bin 312’sini diş hekimi, yüzde 22,36 ile 303 bin 830’unu hemşire ve ebe, yüzde 60,17 ile 817 bin 506’sını da yardımcı personel oluşturuyor.

Son 9 yılda 15 bin 494 uzman hekim istifa etti, 58 bin 492 uzman hekim göreve başladı

İstifa eden uzman hekim sayısı 2013’te bin 405, 2014’te bin 229, 2015’te bin 365, 2016’da 998, 2017’de 957, 2018’de bin 466, 2019’da bin 626, 2020’de bin 651, 2021’de 2 bin 558, 2022 yılında ise 2 bin 239 oldu. Buna karşın 2013’te 5 bin 721, 2014’te 3 bin 553, 2015’te 5 bin 301, 2016’da 5 bin 563, 2017’de 4 bin 897, 2018’de 6 bin 63, 2019’da 5 bin 975, 2020 yılında 6 bin 307, 2021’de 6 bin 26, 2022’de ise 9 bin 86 uzman hekim göreve başladı.

2013’ten bu yana 11 bin 329 hekim istifa etti, 96 bin 425 hekim göreve başladı

İstifa eden hekim sayısı 2013’te 478, 2014’te 496, 2015’te 602, 2016’da 635, 2017’de 778, 2018’de 877, 2019’da bin 96, 2020’de bin 571, 2021’de 2 bin 841, 2022’de bin 955 oldu. Buna karşın 2013’te 5 bin 569, 2014’te 5 bin 731, 2015’te 7 bin 757, 2016’da 8 bin 170, 2017’de 8 bin 484, 2018’de 9 bin 881, 2019’da 11 bin 304, 2020’de 12 bin 98, 2021’de 12 bin 804, 2022’de ise 14 bin 627 hekim göreve başladı.

Bakan Koca’dan 42 bin 500 işçi ve personel alımı müjdesi

Sağlık Bakanlığı’nın 42 bin 500 işçi ve personel alımının Resmi Gazete’de yayımlandığı müjdesini veren Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

“30 bini sözleşmeli sağlık personeli, bin 183’ü sözleşmeli personel olmak üzere toplam 31 bin 183 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ayrıca 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun.”

“Çok yakında aramıza 15 bin 537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü’nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Çok yakında aramıza 15 bin 537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32 bine ulaşacak. Her poliklinikte bir tıbbi sekreterimiz olduğunda sağlık sistemimizde bu sayılarla ölçülemeyecek bir değişim olmasını bekliyoruz. Çünkü anahtar sözcük iletişimi yönetmek” ifadelerini kullanmıştı.