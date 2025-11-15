Sağlık-Sen: 'Diş hekimleri kamuya atanmalı ve uzmanlaşmalarının önü açılmalıdır

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), vatandaşların diş sağlığı hizmetlerine kolayca ulaşabilmesi için kamuda diş hekimi sayısının artması gerektiğini belirtti.

Sağlık-Sen tarafından kamuda diş hekimi atanması yapılmasına yönelik açıklama yayımlandı. Türkiye’de her yıl binlerce gencin, diş hekimliği fakültelerini bitirdiğini ancak mezun olan birçok diş hekiminin iş bulamadığı ve kamuda istihdam beklediği belirtilen açıklamada, senede iki kez yapılan Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (DUS) tek seferle sınırlandırılmasının olumsuz etkilediği dile getirildi.

Açıklamada, Türkiye’de yaklaşık 50 bin diş hekiminin görev yaptığı ve gelecek 5 yıl içerisinde de yaklaşık 50 bin genç diş hekiminin mezun olacağı belirtilerek, bu çerçevede diş hekimliği mesleğinde istihdam sorununun daha da büyüyeceği ifade edildi.

Mevcut diş hekimlerinin yalnızca 21 bini kamu kurumların olduğu ve geri kalan 29 bini ise özel sektörde olduğu kaydedilirken, kamuda istihdam oranının düşük olmasının vatandaşların kamu ağız diş sağlığı hizmetlerine erişimine olumsuz etki edeceği aktarıldı.

Kamuda diş hekimi istihdamının yetersiz olmasından dolayı vatandaşların özel hizmete yönelmek zorunda kaldığı ve ekonomik olarak da zorlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK ve OECD verilerine göre, Türkiye’de hanehalkı sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 15’i diş sağlığı hizmetlerinden kaynaklanmakta, bu harcamalar birçok aile için "’katastrofik sağlık harcaması’ boyutuna ulaşmaktadır. Koruyucu diş sağlığı hizmetleri yaygınlaştırılsa, bu ekonomik yük ciddi biçimde azaltılabilir. Ağız ve diş sağlığı, yalnızca estetik değil; genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Koruyucu hizmetler ile; birçok sistemik rahatsızlığın görülme sıklığını azaltmak mümkündür. Koruyucu diş sağlığı hizmetleri 4-7 kat maliyet etkin olmakla birlikte, uzman diş hekimi istihdamı ise yaklaşık yüzde 20 oranında tedavi başarısını artırmakta ve uzun vadede aynı oranda sağlık maliyetini azaltmaktadır. MHRS’de en çok randevu alınan branşlardan olan diş hekimliğinin yükü koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ağırlık verilerek ve diş hekimi ataması yapılarak azaltılmalı, diş hekimlerinin iş yoğunluğu makul seviyelere getirilmeli, hastalara yeteri kadar zaman ayırması sağlanmalıdır."

Diş hekimliği istihdamının az olmasından ötürü yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerine de yer verilen açıklamada, diş hekimlerinin kamuda istihdam edilmesi, koruyucu ağız ve diş sağlığı politikaları güçlendirilmesi, eğitimli genç hekimlerimizin emeği heba edilmemeli, ülkemizin bilimsel birikimi korunması ve OECD ülkelerinin gerisinde kalan uzman diş hekimi oranı artırılması gerektiği vurgulandı.