Sağlık-Sen'den Bakan Koca'ya ziyaret

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının gündemindeki konuları iletti.

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, Sağlık-Sen heyeti Bakan Koca ile sağlık çalışanlarının temel sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başta deprem bölgesinde görevli olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını almak için mücadele ettiklerini dile getiren Sağlık-Sen heyeti, çalışanların sorunlarının çözüme kavuşması noktasındaki önerileri Bakan Koca ile paylaştı. Ayrıca heyet Bakan Koca ile 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci hakkında da konuştu. Sağlık-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, Bakan Koca’ya samimi yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.