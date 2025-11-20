Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: 'Bütçe görüşmelerinde taban ödemelerin, teşvik ek ödemelerin, nöbet ücretlerinin artırılması gündeme alınmalıdır'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Furkan Doğan, "Bütçe görüşmelerinde taban ödemelerin, teşvik ek ödemelerin, nöbet ücretlerinin artırılması gündeme alınmalıdır. Özellikle büyükşehirlerde çalışanlara tazminat ödenmelidir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmeleri yarın başlayacak. Bu kapsamda Sağlık-Sen tarafından sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerine yönelik ‘Memurlarda İkinci İş/Ticaret Yasağı Algısı Araştırması’ yapıldı. Araştırma sonuçlarını paylaşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Hekimimiz, hemşiremiz, ebemiz, sağlık memurumuz, sosyal hizmet uzmanımızın yüzde 76’sı mesleğinin yanı sıra ek bir işte çalışmak istiyor. Bu da sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimizin geçim derdine düştüğünü gözler önüne seriyor. Bu nedenle bütçe görüşmelerinde sağlık profesyonellerinin talepleri karşılık bulmalıdır" dedi.

Doğan, 4 bin 393 sağlık ve sosyal hizmet profesyonelinin katılım sağladığı araştırmanın ek gelire ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirtti.

"Özellikle erkek katılımcıların yüzde 82’si ikinci bir işte çalışmak istediğini vurgulamış"

Doğan, katılımcıların yüzde 80’inin memurlarda ikinci iş, ticaret yasağını yanlış bulduğunu ifade ettiğini vurgulayarak, "Özellikle erkek katılımcıların yüzde 82’si ikinci bir işte çalışmak istediğini vurgulamış. Bu oran kadınlarda ise yüzde 65’tir. Bu sonuçlar gösteriyor ki hekimimiz, hemşiremiz, ebemiz, sağlık memurumuz, sosyal hizmet uzmanımız geçim derdi için ek bir işte çalışmak istiyor. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimiz kendi mesleğinin dışında bir iş yapmak istiyor. Burada da e-ticaret öne çıkıyor. E-ticaretten sonra tarım ve hayvancılık geliyor. Bu nedenle bütçe görüşmeleri yeni bir beyaz reformun başlangıcı olmalı. Bütçe görüşmelerinde taban ödemelerin, teşvik ek ödemelerin, nöbet ücretlerinin artırılması gündeme alınmalıdır. Özellikle büyükşehirlerde çalışanlara tazminat ödenmelidir. İstihdam sayısı artırılmalı, dengeli bir şekilde dağılım yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.