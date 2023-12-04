Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: 'Güç birliği ile sağlıkta birlikteliği sağlayacağız'

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu’nun İstişare Toplantısı’nda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan , “Sağlıkta, hekim olmazsa da olmaz, hemşire olmazsa da olmaz. Güç birliği ile sağlıkta birlikteliği sağlayacak ve mücadeleyi daha değerli hale getireceğiz” dedi.

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu kuruldu. Komisyon Başkanı, Dr. Hüseyin Alperen Güldiken oldu. Hekim Komisyonu ilk istişare toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Hekimlerin talep ve sorunlarının konuşulduğu toplantıda, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, hekimlerin sorularını cevapladı.

Toplantıya Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Cesur Öztürk ile hekimler katıldı.

"Hekimlerimiz bu ülkenin geleceği, bugünü, yarını"

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Memur-Sen’in ve Sağlık-Sen’in amacından ve faaliyetlerinden bahsetti.

Komisyonun hedeflerini anlatan Doğan, "Biz sağlık sisteminin geleceği adına, hekimlerimiz adına, yarınlarımız adına çalışmak istiyoruz. Hekimlerimiz bu ülkenin geleceği, bugünü, yarını. Sağlık-Sen bu bilinçle sendikal mücadeleyi yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

"Sağlık sistemindeki birliği yeniden kurmak istiyoruz"

Doğan, "Eğer sağlıkta bir mücadele olacaksa bu hekimin, hemşirenin, paramediğin, tıbbi sekreterin, radyoloji teknikerinin, fizyoterapistin bir araya gelmesiyle olur. Hekimimizin, hemşiremizin yoğun bakımdaki, ameliyathanedeki çalışmalarını ve yaşadıkları zorlukları hepimiz biliyoruz. Hekim olmazsa da olmaz, hemşire olmazsa da olmaz. İşte biz bu birlikteliği sağlamak için Hekim Komisyonu’nu kurduk" diye konuştu.

"Bizim derdimiz üzüm yemek" diyen Doğan, "Biz hemşirenin olduğu gibi hekimin de sözcüsü olmak istiyoruz. Güç birliği ile sağlıktaki birlikteliği sağlayacak ve mücadeleyi daha değerli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Güldiken: Tüm hekimlerimizi Sağlık-Sen’e davet ediyoruz

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, Hekim Komisyonu’nun amacından bahsederek, "Biz hekimin, hemşirenin, teknikerin, teknisyenin ve ATT’nin yani sağlığın tüm bileşenlerinin bir bütün olduğunu biliyor ve bu inançla çalışıyoruz.

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu da hekimlerimizin ekonomik, özlük ve sosyal haklarının geliştirilmesi ve korunması adına çalışmalara başladı. Biz sağlığın tüm bileşenleri bir araya gelerek mücadele etmek zorundayız. Ancak bu şekilde mücadele ederek bir noktaya gelebiliriz. Bu yüzden tüm hekimlerimizi Sağlık-Sen çatısı altında yaşanan sorunlara karşı mücadele etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.