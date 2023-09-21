Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan gazilerle bir araya geldi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Gaziler Günü münasebetiyle Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Abdullah Duman ve Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Şenol Şahin, hastanede tedavi gören gazileri tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Sağlık-Sen heyeti, gazilere Türk bayrağı hediye etti.

"Bizler de onların bu fedakarlığından feyz alarak, ülkemiz ve milletimiz için hizmet etmeyi kendimize şiar edindik"

Vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilere minnettar olduklarını dile getiren Genel Başkan Doğan, "Gazilerimiz, yaşayan anıtlarımız ve geçmiş ile aramızdaki en güçlü bağımızdır. Vatan ve millet bilinciyle ülkemizin geleceği için canlarını hiçe sayan tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler de onların bu fedakarlığından feyz alarak, ülkemiz ve milletimiz için hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Gaziler Günü münasebetiyle vatan uğruna ebediyete irtihal eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı olan ve tedavi gören gazilerimize acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Gazilerin tedavileri hakkında bilgi alındı

Daha sonra hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu’yu ziyaret eden Sağlık-Sen heyeti, gazilerin tedavileri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ayrıca, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının gündemine dair konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.