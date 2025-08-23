Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme’de elde ettikleri kazanımları açıkladı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işliyor. Kısmi anlaşma ile biten müzakere süreci sonucunda 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, genele ilişkin hükümlerde yapılan zam teklifinde ise uzlaşma sağlanamadı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolunda yetkili sendika olan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, toplu sözleşmede iş kolunda elde ettikleri kazanımları açıkladı.

"40’a yakın meslek grubuna gece tazminatı verilmesini sağladık"

Doğan 850 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanı adına toplu sözleşme masasına oturduklarını belirterek, yapılan müzakereler neticesinde de çok önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.

Elde edilen kazanımların Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe gireceğini anımsatan Doğan, bu kazanımların en önemlilerinden birinin gece tazminatı olduğunu aktardı. Doğan, "Gece saatlerinde nöbet tutan hemşireye, ebeye, hekime, paramediğe bu arkadaşlarımıza ve 40’a yakın meslek grubuna gece tazminatı verilmesini sağladık. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü biz bu sürece kadar gece çalışma tazminatını ve nasıl gece uykusuzluğunun sıkıntılarını, üniversitelerle birlikte hareket ederek, üniversitelerde makaleler alarak ve bir hemşirenin, bir hekimin, bir çalışanın uyku bozukluklarından kaynaklı neler yaşadığına dair bilimsel yaklaşımda bulunduk. Çalışmalarımızı kamu işveren heyetin önüne koyduk ve ‘gece çalışanlarına mutlaka bir farkındalığı olması gerekir’ dedik. Kamu işveren heyetini o konuda ikna ettik ve gece tazminatını elde ettik" ifadelerini kullandı.

Gece tazminatında Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) normlarına göre hareket ettiklerini de söyleyen Doğan, bu çerçevede saat 20.00 ile 08.00 arasındaki sürenin gece çalışması olarak kabul edileceğini ifade etti. Doğan, gece çalışmalarında sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına bu kapsamda yüzde 10’luk bir artırım sağlandığını da sözlerine ekledi.

"Yılda iki sefer ebenin, hemşirenin, hekimin iş önlüğünün formasını Sağlık Bakanlığı karşılayacak"

Doğan bir diğer kazanımın giyim yardımı olduğunu söyleyerek, "Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı dediğimiz ebe, hemşire, hekim, anestezi teknisyeni, laboratuvar teknisyeni ve 40’a yakın meslek grubunun giyim yardımının aynı olarak verilmesini sağladık. Biz özellikle diyorduk ki kıyafet statüsü dahil edilmesi gerekiyor. Çünkü biz yoğun bakımda servislerde 7 gün 24 saat çalışıyoruz ve bu formaları terletiyoruz. Bu formalarımızın da mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi gerektiğini gündeme getirdik ve yılda iki sefer ebenin, hemşirenin, hekimin iş önlüğünün formasını Sağlık Bakanlığı karşılayacak" ifadelerine yer verdi.

"Sağlık lisansiyerlerinin ek ödeme kat sayılarını 0,32’den 0,42’ye çıkarılmasını sağladık"

Doğan, sağlık lisansiyerlerinin taban ek ödemelerinde mağduriyetlerinin de giderildiği bilgisini paylaşarak, "Bu arkadaşlarımızın taban ek ödeme kat sayılarını 0,32’den 0,42’ye çıkarılmasını sağladık. Bu da bu arkadaşlarımızın bin 200 liradan fazla kazanım elde etmesini sağladık, artış almasını sağladık. Sağlık hizmetleri sınıfında çalışan diğer hemşire, ebe grubu arkadaşlarımızın da 0,37’den 0,42’ye tabanlarının artırılmasını sağladık. Bu da 700 lira tekabül ediyor. 700 lira artış almasını sağladık. Bu taban ek ödeme artışından tabi sadece Sağlık Bakanlığı değil, üniversite hastanelerinde çalışan ebe, hemşire arkadaşlarımız da bu kazanımlardan faydalanacak" diye konuştu.

Diğer önemli bir kazanımın 112’de çalışan ATT ve paramediklerin taban ek ödemelerinde bin 500 lira civarında bir artış olduğunu söyleyen Doğan, asli görevinin yanında ambulans şoförlüğü yapan ATT ve paramedik çalışanlarının da net teşvik kat sayılarına ilave olarak puan artırımını sağladıklarını ve bin lira civarında bir ücretin hesaplarına yatırılmasını sağladıklarını kaydetti.

Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan sosyal hizmet uzmanı personellerinin de bin 200 lira artış almalarını sağladığını ifade etti.

"77 talebimizden kazanım olarak 29 talep elde ettik"

Doğan, 40’yakın meslek grubunda toplam 77 talepte bulunduklarını hatırlatarak, "Bu 40’a yakın meslek grubunda herkesin kendine özel durumlar var. Bizim bu 77 talebimizden kazanım olarak 29 talep elde ettik Sağlık-Sen olarak. Ama Memur-Sen’in genel talepler üzerinde kazanmış olduğumuz talepler de var. Mesela bir hizmetli arkadaşımızın, bir genel idare hizmetler sınıfındaki arkadaşımız diğer kurumlarda da bu meslek grubundan olduğu için onlar Memur-Sen’in genel talepleri arasında dahil edildiği için biz sadece sağlık hizmet konuda 29 tane kazanç elde ettik çalışanlarımız adına. Ama Memur-Sen’in kazançlarında dahil ettiğimiz zaman burada çoğunluk olarak Sağlık-Sen burada başarılı bir toplu sözleşme süreci yönetmiş oluyor" ifadelerine yer verdi.