Sağlık-Sen, Hukuk Birimi ile üyelerinin sorunlarını yargıya taşıyor

Sağlık-Sen, kurulduğu günden bu yana sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin mali, özlük ve sosyal haklarını geliştirmek için mücadele ederken, güçlü avukat kadrosuyla da üyelerinin sorunlarını yargıya taşıyor.

Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin çeşitli konularda yaşadığı adaletsizlikler, Sağlık-Sen Hukuk Birimi tarafından titizlikle incelenerek yargıya taşınıyor. Dava süreci Sağlık-Sen avukatları tarafından takip ediliyor. Türkiye genelinde 63 avukatla üyelerine hizmet veren Sağlık-Sen, bugüne kadar 6 bin dava açtı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık-Sen olarak 63 avukatımızla Türkiye’nin en kapsamlı hukuk birimine sahibiz. Üyelerimizin yasal haklarını korumak için bugüne kadar 6 binin üzerinde dava açtık. Bu davalar, yalnızca mevcut mağduriyetleri gidermiyor; sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin yarın karşılaşabileceği risklere karşı da güçlü bir hukuki koruma sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Sendikacılığın sadece masada verilen bir mücadele olmadığını vurgulayan Doğan, "Haksızlığa uğrayan her üyemizin hakkını savunmak, bu mücadelenin en önemli parçasıdır. Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan 63 avukatımızla hiçbir üyemizi tek başına bırakmıyor; adalete ihtiyaç duyulan her noktada onların yanında duruyoruz. Sağlık-Sen Hukuk Birimi, bugüne kadar açtığı 6 bin dava ile bu kararlılığın somut bir göstergesidir. Bundan sonra da üyelerimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve güçlü hukuki güvencemizi daha da büyütmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.