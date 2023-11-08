Sağlık-Sen'in kreş projesi hayata geçiyor

Sağlık-Sen Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, hazırlanan proje ile yakında birçok ilde Sağlık-Sen kreşleri açılacağını bildirdi.

Sağlık-Sen, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının en önemli sorunları arasında yer alan kreş sorununu çözmek için “Kreş” projesini hayata geçirdi. Birçok ilde açılması planlanan kreşlerle ilgili Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden itibaren birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Doğan, “Göreve geldiğimiz günden beri ‘eser sendikacılığı’ dedik, ‘hizmet sendikacılığı’ dedik ve bu yönde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek somut adımlar attık. Sağlık-Sen Otel, Sağlık-Sen Taksi, Etüt Merkezi, SİMER’den sonra şimdi de sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının en önemli sorunları arasında yer alan kreş problemini ortadan kaldırmak için ‘Sağlık-Sen Kreş’ projesini hayata geçiriyoruz” dedi.

“Yakın tarihte Sağlık-Sen Kreş tabelalarımızı göreceğiz”

Doğan, önümüzdeki günlerde kreşlerin açılacağı müjdesini vererek, “Yakın tarihte illerimizde Sağlık-Sen Kreş tabelalarımızı göreceğiz. Böylece sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın bir sorununu daha ortadan kaldırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.