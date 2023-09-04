Sağlık-Sen Otel konaklayanlardan tam not aldı

Ankara'nın en merkezi yerlerinden biri olan Ulus'ta hizmet veren Sağlık-Sen Otel, konaklayanlardan tam not aldı.

Sağlık-Sen Otel konaklayanlardan tam not aldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’nın en merkezi yerlerinden biri olan Ulus’ta hizmet veren Sağlık-Sen Otel, konaklayanlardan tam not aldı.

Ankara’nın en merkezi yerlerinden biri olan Ulus’ta hizmet veren 12 katlı, 87 odalı ve 190 yatak kapasiteli Sağlık-Sen Otel, konaklayanlardan tam not aldı. 1 Haziran’da kapılarını açan Sağlık-Sen Otel, kısa sürede çok sayıda sağlık ve sosyal hizmet çalışanı ile kamu görevlilerini misafir etti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 7 bin kişiyi ağırlayan otelde, misafir olanların yüzde 85’ini Sağlık-Sen üyeleri oluşturdu.

Memnuniyet oranı yüzde 90

Üyelerin büyük beğenisini kazanan Sağlık-Sen Otel ile ilgili yapılan anket çalışmasında memnuniyet oranı yüzde 90 çıktı.

Oteldeki hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Sağlık-Sen Otel Ankara’daki evimiz oldu” yorumunda bulunan üyeler, böyle bir imkanı sundukları için Sağlık-Sen’e teşekkür etti.