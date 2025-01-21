Sağlık-Sen sağlık çalışanlarının taleplerini Bakan Memişoğlu'na iletti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu ziyaret ederek sağlık çalışanlarının taleplerini iletti. Ziyarette sağlık çalışanlarının taban ve teşvik ek ödemelerinin artırılması, gece çalışma tazminatı verilmesi, bu yıl içinde 50 bin sağlık personeli ataması yapılması, 3+1 sisteminden kaynaklı sorunlar, aile sağlığı çalışanlarının ücretleri ve sağlık profesyonellerine muayene önceliği verilmesi gibi konular gündeme geldi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan beraberinde Genel Sekreter Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Yasin Barutcu, İdris Baykan ve Abdullah Duman ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının taleplerinin iletildiği görüşmede, Sağlık-Sen Hekim Komisyonu’nca hazırlanan Kamu Hastaneleri Hekimlerine İlişkin Talep ve Öneriler raporu da Bakan Memişoğlu’na sunuldu.

“İstanbul’da çalışanlara özel tazminat verilmeli”

Görüşmede, Sağlık-Sen tarafından gerçekleştirilen “İstanbul’da Çalışan Sağlık ve Sosyal Hizmet Profesyonellerinin Yaşam Koşullarını Belirleme Araştırması”nın sonuçlarını Bakan Memişoğlu ile paylaşan Genel Başkan Doğan, sağlık profesyonellerinin İstanbul’da çalışmak istemediğini belirtti. Buna ilişkin Sağlık-Sen’in çözüm önerilerini paylaşan Doğan, İstanbul gibi yüksek maliyetli bir şehirde çalışan sağlık profesyonellerine özel tazminat verilmesi gerektiğini söyledi. 20 binden fazla sağlık profesyonelinin katılım sağladığı ’yemek anketi’ hakkında da bilgi veren Doğan, çalışanların bu konudaki sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Hemşirelikte kariyer basamakları oluşturulmalı

Doğan, Hemşirelik Mesleğine İnovatif Yaklaşımlar Çalıştayı Sonuç Raporu’nu ve gerçekleştirdikleri diğer çalıştaylara ilişkin rapor setini de Bakan Memişoğlu’na takdim etti. Raporda yer alan hemşirelikte kariyer basamaklarının oluşturulması konusunu Bakan ile görüşen Doğan, ücret ve yetki bakımından uzman hemşireliğe yönelik mevzuat düzenlemesi yapılması gerekliliğini iletti.

Aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinde artış yapılmalı

Ziyarette aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının yaşadığı sorunlar da gündeme geldi. Değişen yönetmelikle birlikte aile sağlığı çalışanlarının destek ve teşvik ek ödemelerinin düşük kaldığını ve bu durumun mağduriyete neden olduğunu dile getiren Doğan, mağduriyetlerin giderilmesi için aile sağlığı çalışanlarının destek ve teşvik ek ödeme oranlarının artırılmasını istedi. Öte yandan “Hastalık Yönetim Platformu (HYP)” sisteminin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanın alacağı ücreti etkilediğini hatırlatan Doğan, sisteme giriş ve müdahale yetkisi olmayan aile sağlığı çalışanlarının maaş katsayılarından birinin doğrudan HYP sistemine bağlı olmasının hakkaniyetli bir düzenleme olmadığını kaydederek, aile sağlığı çalışanlarına ilave teşvik ödemesi yapılması için yeni bir düzenleme yapılmasını talep etti.

"Entegre sağlık kuruluşlarında nöbet zorunluluğu kaldırılmalı"

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin de gündeme geldiği ziyarette Doğan, entegre sağlık kuruluşlarında ihtiyaç olmayan yerlerde aile hekimleri ile aile sağlığı hemşire ve ebelerinin de nöbete dahil edilmesinin ihtiyacın üzerinde personelin nöbete kalmasına neden olduğunu söyledi. Doğan, Entegre ASM’lerde görev yapan hekimler ile hemşire ve ebelerin nöbetlerinin hizmet ihtiyacına göre düzenlenmesi ve nöbet zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Yer değişikliği önerisi dikkate alındı

3+1 süresini doldurmayan sözleşmeli personelin 4 yıl boyunca tayin talebinde bulunamaması sebebiyle mağduriyet yaşadığını savunan Doğan, bu mağduriyetin çözülmesi için Sağlık-Sen tarafından hayata geçirilen Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu’nu referans gösterdi. Doğan, “Sözleşmeli personelin karşılıklı yer değişikliği (becayiş) yapabilmesine imkan verildiği takdirde, çalışanların yer değişikliği talepleri karşılanacağı gibi bulundukları pozisyonun boş kalmasının da önüne geçilecektir. Bundan sonraki alımlarda da 4A kadrolu istihdam modeliyle alımlar yapılmalıdır” diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, Sağlık-Sen tarafından hayata geçirilen platformu inceleyeceklerini ve bunun üzerinde çalışacaklarını bildirdi.

"112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının teşvik ek ödemeleri artırılmalı"

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında çalışanların teşvik ek ödemelerinin artırıldığını kaydeden Doğan, başta 112 Acil Sağlık Hizmetleri olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşlarının teşvik ödemelerinde değişiklik olmadığını ifade ederek, 112 çalışanlarının teşvik ek ödemelerinin artırılması gerekliliğine dikkat çekti. Doğan, ayrıca 112 çalışanlarına ödenen yemek ücretinin günümüz ekonomik koşullarına göre yetersiz kaldığını vurgulayarak, 112 çalışanlarına verilen nakdi yemek ücretinin artırılmasını talep etti.

"Gece saatlerinde görev yapanlara gece tazminatı verilmeli"

Sağlık profesyonellerinin motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan taban ödemelerinin düşük kaldığını söyleyen Doğan, taban ödeme katsayısının yüzde 100 oranında artırılması gerektiğini ifade etti. Doğan ayrıca, nöbet ücreti hesaplamasında kullanan gösterge rakamlarına göre verilen ücretlerin düşük kaldığını da ifade ederek, gösterge rakamlarının artırılmasını istedi. Gece çalışmanın insan üzerindeki olumsuz sonuçlarını da aktaran Doğan, gece çalışan personelin ücretlerinin akşam saat 20.00’den sabah saat 06.00’ya kadar geçen süreler için yüzde 50 artırımlı ödenmesi gerektiğini belirtti.

"50 bin sağlık personeli istihdamı yapılmalı"

Sağlık profesyonellerine muayene önceliği verilmesi gerektiğini de vurgulayan Doğan, sağlık profesyonellerinin giydiği formanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılması ve Bakanlık tarafından verilmesi gerektiğini kaydetti. Sağlık profesyonellerinin iş yükünün artmasından dolayı sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşandığını kaydeden Doğan, iş yükünü hafifletmek için bir an önce atama yapılması gerektiğini söyledi. Doğan, atama bekleyen binlerce sağlık mezunu gencin olduğuna da dikkat çekerek, 2025 yılında en az 50 bin sağlık personeli istihdamının yapılması gerektiğini kaydetti.

"Sorunları biliyoruz, bize güvenin"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Sağlık-Sen’e çözüm odaklı anlayışından dolayı teşekkür etti. Bakan Memişoğlu, sahadan gelen biri olduğunu söyleyerek "Sorunları biliyoruz, bize güvenin" dedi.