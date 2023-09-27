Sağlık-Sen üyelerine özel etüt merkezini hayata geçirdi

Sağlık-Sen, çevrimiçi İngilizce derslerinin ardından üyelerine özel Etüt Merkezi projesini de hayata geçirdi.

Çevrimiçi platform üzerinden eğitimlerini gerçekleştirecek olan Sağlık-Sen Etüt Merkezi’nin en önemli özelliği olarak derslerin interaktif şekilde gerçekleştirilmesi ön plana çıkıyor. Ayrıca derslere katılan üyelerin çocukları, öğretmenlerle birebir iletişime geçerek soru sorabilecek. Üyeler, çocuklarının çalışma durumunu takip ederek, derslere katılımını ve sınav sonuçlarını sistemden görebilecek. Etüt merkezinde üyeler, AYT-TYT’yi kapsayan Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden yararlanabilecek. Üyelerinden ön kayıt almaya başlayan etüt merkezi, tecrübeli uzman kadro eşliğinde eğitimlerini ücretsiz sürdürecek. Merkez, kısa sürede kendini geliştirerek sendika üyelerine de destek olmaya devam edecek.

“Üyelerimize birebir dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen’in gerçekleştirdiği projelerle farkını ortaya koyduğunu kaydetti. Bugüne kadar pek çok önemli projeyi üyelerinin hizmetine sunduklarını anlatan Doğan, projelerin sahada büyük beğeni kazandığını söyledi. Doğan, “Çevrimiçi İngilizce derslerinden sonra şimdi de üniversiteye hazırlık dersleri için alt yapı çalışmamızı tamamladık. Sahadan güzel tepkiler alıyoruz. Etüt merkezimizi daha da geliştireceğiz. Bundan sonra da üyelerimize birebir dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.