Sağlık turizmi alanında 10 milyon dolarlık taksit anlaşması

Ada Medical Teknoloji ve Sağlık Turizmi Anonim Şirketi, İngiltere merkezli finans kuruluşu olan Finance Health Group (Londra) ile taksit hizmetlerinde yeni bir işbirliği sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın sağlık sektörüne 3 yıl içinde 10 milyon dolardan fazla katkı yapacağı öngörülüyor.

Dünyanın, Türkiye’nin sağlık turizmine olan ilgisi her geçen gün artarken, Türkiye’nin önemli sağlık acentalarından Ada Medical Teknoloji ve Sağlık Turizmi Anonim Şirketi, İngiltere merkezli ve İngiltere Bankacılık ve Denetleme Kurumu Financial Conduct Authority (FCA) lisanslı bir finans kuruluşu olan Finance Health Group (Londra) ile taksit hizmetlerinde yeni bir işbirliği sözleşmesi imzaladı.

Sözleşme kapsamında, İngiltere, Avrupa Birliği, ABD, Afrika ülkeleri ve Uzak Doğu ülkelerinden Türkiye’ye gelen hastaların kredi kartlarına 12 aya varan taksit hizmeti sunulmaya başlandığı açıklandı.

Ada Medical CEO’su Mustafa Temiz, “Bu anlaşma ile Türkiye sağlık turizminde yeni bir döneme adım atmış oluyor. Bu uygulama bizi diğer rakip ülkelerden bir adım daha ileriye taşırken, ülke ekonomimize ilave katkı sağlamaktan memnuniyet duymaktayız” dedi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Londra merkezli, Financial Health Group International Koordinatörü Ömer Tezgel, “Sağlık turizminde Türkiye dünyada ilk 3 ülke içinde yer almaktadır. Özellikle peşin ödeme imkanı olmayan yurtdışı hastalarına 12 aya varan taksit hizmeti sunarak, ülkemizin sağlık sektörüne 3 yıl içinde 10 milyon dolardan fazla katkı yapacağımızı öngörmekteyiz” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaya göre Finance Health Group, 20 milyon dolardan başlayan proje ve ticari finansmanları Dubai, Umman ve Katar Partner Fonlarından yararlandırırken, UBS Bank (İsviçre) , HSBC Bank ( Hong Kong) ve bazı Uzak Doğu ülke Bankalarından İhalelere yönelik teminat mektupları da sağlamaktadır.