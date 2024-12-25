Sağlık Turizmi Federasyonu Suriye için harekete geçti

ASATUF, Suriye’deki iç savaşın sona ermesinin ardından, sağlık yatırımları yapmak için harekete geçti. Sağlık alanındaki projelere başlamayı planlayan ASATUF, Suriye’nin başkenti Şam’a resmi bir ziyaret düzenleyecek.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) Genel Merkezi, Suriye’yle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye’deki yıllardır süren iç savaşın son bulmasından, Beşar Esad rejiminin yıkılmasından ve Suriye halkının kazandığı zaferden duyulan memnuniyet dile getirildi. ASATUF, Suriye halkının zaferini kutladığını ve en güçlü duygularla desteklediklerini belirtti.

ASATUF Genel Sekreteri Av. Orhan Bozdere, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’deki iç savaşın sona ermesinden ve Esad rejiminin yıkılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, büyük halk devrimini büyük bir saygı ile karşıladıklarını ve desteklediklerini vurguladı. Bozdere, ASATUF yönetim kurulu olarak, sağlık alanında faaliyet gösteren üye şirketlerinin girişimleriyle ve gayretleriyle, Suriye devletinin yeni yöneticileriyle birlikte, modern, çağdaş ve bağımsız bir Suriye inşa etmeye hazır olduklarını söyledi.

Bozdere, öncelikli sağlık yatırımları olarak hastaneler ve klinikler gibi projeler için ASATUF’a üye sağlık şirketlerinin proje çalışmalarına başladığını da ekledi. Bozdere, ayrıca, ASATUF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay’ın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bilgisi dahilinde, Suriye’nin başkenti Şam’a bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Açıklamada, Suriye’deki halkın uzun süredir sağlıklı yaşamdan uzak kaldığına dikkat çekilerek, Suriye devletinin yeni hükümeti ve sağlık otoriteleriyle iş birliği içinde, en uygun sağlık hizmetlerini sağlamak amacıyla gerekli her türlü desteğin verileceği ifade edildi.