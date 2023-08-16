Sağlık turizminin kalbi 1. Turabexpo Fuarı'nda atmaya başladı

Sağlık turizmine yönelik olarak İstanbul’da düzenlenen “ 1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı” başladı. Ticaret Bakanlığının desteğiyle, Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından organize edilen fuara, Arap ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri büyük ilgi gösterdi.

Türkiye’deki sağlık sektörünün, sağlık turizmindeki payını artırmak amacıyla gerçekleştirilen “ 1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı”, İstanbul’da başladı. TÜRAP tarafından organize edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı desteği, Demir Sağlık ve Hayat Sigorta sponsorluğunda düzenlenen fuara, Türkiye’deki birçok hastane ile medikal firmaların temsilcilerinin yanı sıra, 22 Arap ülkesi ve 7 Türki Cumhuriyetinden sağlık sektörünün öncüleri katıldı. Sağlık turizminin kalbinin attığı fuarın açılışında İzmir Tunus Fahri Konsolosu ve TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Genel Müdürü Viktor Hodora, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Ürdün Parlamentosu Sağlık ve Çevre Komisyonu Başkanı Dr. Firas Ahmed Mohamed Qudah, Arap Devletleri Ligi Misyonu Büyükelçisi Abdelhamid Hamza, Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi, Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Mısır Cumhuriyeti Sağlık ve Çevre Bakan Yardımcısı Dr. Ahmed Hussien Shehata Elsobky ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam konuşma gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar arasında çekiliş gerçekleştirildi ve kazanan 2 kişiye hediye takdim edildi. Konuşmacılara plaket verildikten sonra da fuar alanı gezilmeye başlandı. Türk - Arap ülkeleri arasında işbirliğine öncülük eden isimlerin bir araya geldiği fuar, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında, Arap coğrafyasındaki marka ve bilinirlilik imajına katkı sağladı. Yarın da devam edecek fuara katılımın yoğun olduğu görüldü.

"Türkiye sağlık turizmini inşallah çok iyi bir duruma getireceğiz"

Fuar hakkında konuşma gerçekleştiren İzmir Tunus Fahri Konsolosu ve TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Türkiye’de ve Arap ülkelerindeki ticari ortaklar ile ciddi bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Şu anda 20’nci toplantımızı yapıyoruz. Zirvemizi yapıyoruz. Bu bizim birinci sağlık turizm toplantımız oluyor. Bu konuda çok iddialıyız. Arap ülkelerdeki çalışmalarımız için protokol ve iş adamları olarak devamlı toplantılar yapıyoruz. Bu çalışmalar ile Türkiye sağlık turizmini inşallah çok iyi bir duruma getireceğiz. İnşallah daha değişik projeler ile bu sağlık turizmini Arap ülkelerinde de hareketlendireceğiz. Daha büyük kitlelerde toplantılar yapacağız ve burada Arap ülkeleriyle olan işbirliklerimizi arttıracağız. Bu fuar çok önemli çünkü Arap ülkelerinde sağlık turizmiyle ilgili altyapı oluşturuyoruz. Bunun devamında da binlerce, yüz binlerce sağlık turizmi sağlamasını bekliyoruz. Burada şu anda acenteler var. Arap ülkelerindeki sağlık turizmi acenteleri, hastaneler, doktorlar hepsi burada. Buradaki sağlık grupları gerek hastaneler, gerekse acenteler ile iş birliği yapıyorlar. Bu anlaşmalar bizim sağlık turizmimizi çok iyi bir noktaya getirecek. Türkiye sağlık turizminde bacasız bir sanayi, ihracat çok önemli. Türkiye’nin bu noktaya önem göstermesi lazım” şeklinde konuştu.

"Demir Sağlık olarak ilkleri yapmayı seven bir şirketiz"

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Genel Müdürü Viktor Hodara fuar için "Fuar sağlık turizmi alanında çok faydalı işbirliklerimiz oldu. Özellikle Arap ülkelerinden sağlık turizmi amacıyla ülkemize çok sayıda turistin geldiğini biliyoruz. Bu sayının daha da artması ve işbirliklerinin daha da yoğun bir şekilde devam etmesi için çok faydalı bir fuar olacağını düşünüyoruz. Fuarın ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Demir Sağlık olarak ilkleri yapmayı seven bir şirketiz, Türkiye’de ilk sağlık komplikasyonları sigortasını çıkaran şirketiz yine böyle bir ilkte var olduğumuz için mutluyuz ” dedi.