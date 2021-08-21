15 rektörden gençlere ortak çağrı: “Aşı olun”

Üniversite eğitimini Covid-19 salgınının gölgesinden kurtarmak isteyen 15 rektör, yüz yüze eğitime başlamadan önce öğrenci ve ailelere aşı olmaları çağrısında bulundu. Rektörler, Mutluluğun Sesi Radyo Başakşehir aracılığıyla “Yüz yüze eğitim için her şey tamam” dedi.

Akademik yılın başlamasına kısa bir süre kala 15 farklı üniversitenin rektörü, Mutluluğun Sesi Radyo Başakşehir aracılığıyla öğrencilere çağrıda bulundu. Radyo Başakşehir’de üniversite tercihleri öncesinde yayınlanan “Tercih Meselesi” programına katılan rektörler, yüz yüze eğitime geçmek için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

“Üniversiteler yüz yüze eğitime hazır, aşı olun”

Hazırlıkların sağlık koşulları çerçevesinde eğitim için yapıldığını ifade eden rektörler, bunların boşa gitmemesi için hem öğrencilere hem de ailelerine aşı olmaları çağrısında bulundu.