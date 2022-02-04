2 günde iki kişi yanık tedavisi için ambulans uçakla Bursa’ya getirildi

Hatay’da yanık tedavisi gören 26 yaşındaki F.H. ve 8 yaşındaki N.A. uçak ambulansı ile Bursa’ya getirildi.

İskenderun Devlet Hastanesinde vücudunda 3. derece yanık bulunan 7 aylık hamile F.H. ve yine yanık tedavisi gören 8 yaşındaki N.A.’nın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine iki gün arayla Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi. Yapılan araştırma sonucunda iki hastanın da tedavisinin Bursa’da gerçekleştirebileceği öğrenilince, çarşamba ve perşembe günü olmak üzere iki ayrı uçak ambulans hazırlandı. Uçak ambulans ile Hatay Havaalanından alınan hastalar gece saatlerinde Bursa Yenişehir Havaalanına getirilirken, Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine nakledildi. Hastaların tedavisi devam ediyor.