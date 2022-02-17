38 milyon yatırımla ihracata ’Mis’ gibi katkı

Geçen seneyi 2 milyar dolar ihracatla kapatan tıbbi cihaz sektörü katma değeri yüksek yerli üretimde vites artırdı.

22 ülkeye ağız sağlığı ve diş malzemeleri ekipmanları ihraç eden Dentac, 38 milyon yatırımla hayata geçirdiği yüzde 100 yerli üretim T- Endo MİS (Minimal Invasive Shaping) kanal eğesi ürününü, AEEDC dental fuarında dünyaya tanıttı.

Öncü Dental Tedarik Zinciri Direktörü Ömer Aydın, "2019 yılında 16 ülkeye ihracat yaparken 2021 yılında 6 ülke daha ekleyerek bu rakamı 22’ye çıkardık. Minimal Invasive shaping (Mis) markalı yeni kanal eğesi ürünümüz teknolojisi ve ar-ge süreci ile tamamen bize ait, baştan sona Türkiye’de üretilmiş ve aynı zamanda TÜBİTAK tarafından onaylanmış bir ürün. Ticaret Bakanlığımızın da bu ürünün desteklenmesini bekliyoruz. Bu tip ürünleri kısa zaman öncesine kadar ithal ediyorduk. Şimdi ise kendi topraklarımızda üreterek dış açığı minimize etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ortadoğu bölgesinden ciddi talep aldıklarını vurgulayan Aydın, "Potansiyelimiz burada oldukça fazla. Bulunduğumuz konumu da değiştirdik. Hedefimiz ülkemize daha çok döviz girdisi sağlamak, daha çok müşteriye hitap etmek ve ürünlerimizi daha çok hekimle buluşturmak. Buradaki hedef pazarımız Ortadoğu ülkelerinin tamamı. Ortadoğu’daki insanlar daha çok rotasyon ürünlerine odaklanıyor. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden de talep bekliyoruz. Hindistan, Japonya ve Kuzey Avrupa ülkeleri hedeflediğimiz bölgeler" ifadelerini kullandı.