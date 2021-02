4 Şubat Dünya Kanser Günü

Kanser Taraması Nedir?

Belirli kanser türleri çeşitli testler sayesinde çok erken dönemde hatta henüz kanser oluşmadan tespit edilebilmektedir.

Hangi Kanserler İçin Tarama Yapılmaktadır?

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Sağlık Örgütü'nün de taranmasını tavsiye ettiği üç kanser türüne yönelik tarama programları yürütülmektedir. Bunlar rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve bağırsak kanseridir.

Kimler Kanser Taraması Yaptırmalıdır?

Kanser tarama programları kadınlarda 30 erkeklerde 50 yaşında başlamaktadır. 30-65 yaş arası her kadın 5 yılda birrahim ağzı kanseri 40-69 yaş arası her kadın 2 yılda bir meme kanseri 50-70 arası her kadın ve erkek2 yılda bir bağırsak kanseri taramalarını yaptırmalıdır.

30 Yaş 5 Yılda 1 Rahim Ağzı Kanseri Taraması

40 Yaş 2 Yılda 1 Meme Kanseri Taraması

50 Yaş 2 Yılda 1 Bağırsak Kanseri Taraması