banner4556

42 yaşındaki diş hekimi koronaya yenildi

banner4336

Sakarya’da korona virüse yakalanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 42 yaşındaki diş hekimi Veysel Erdem Uzun’un cenazesi hastane önünde gerçekleşen tören sonrasında İstanbul’a gönderildi.

42 yaşındaki diş hekimi koronaya yenildi
banner3909

Sakarya’da korona virüse yakalanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 42 yaşındaki diş hekimi Veysel Erdem Uzun’un cenazesi hastane önünde gerçekleşen tören sonrasında İstanbul’a gönderildi.

banner4575

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Diş Hekimi olarak görev yapan 42 yaşındaki Veysel Erdem Uzun, bir süre önce korona virüse yakalandı. Uzun, durumunun ağırlaşması sonrasında yaklaşık bir ay önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırıldı. Veysel Erdum Uzun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzun için çalıştığı Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, mesai arkadaşları ve yakınları katılırken Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Uzun’un ailesinin yanına gelerek taziyelerini iletti. Eşiyle aynı hastanede çalıştığı öğrenilen ve 2 çocuk babası olan Uzun, defnedilmek üzere gözyaşları eşliğinde memleketi İstanbul’a gönderildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada
Motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4390

banner4349