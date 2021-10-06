65 yaş ve üzeri üç kişiden biri her yıl düşmeyi deneyimliyor

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre yaşlılardaki en büyük sağlık probleminin ’düşme’ olarak belirlendiğini söyleyen Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, Türkiye’de ise her yıl 65 yaş ve üzeri her üç bireyden birinin düşmeyi deneyimlediklerini söyledi.

Düşme genellikle çocukların ve yaşlı bireylerin başına gelen özellikle ev ortamında gerçekleşen küçük kazaların başında geliyor. Her ne kadar önemsiz olarak algılansa da uzmanlar sonrasında gerçekleşebilecek sağlık sorunları hakkında zaman zaman uyarılarda bulunuyor. Bu anlamda İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Gülşah Konakoğlu da Dünya Sağlık Örgütünün düşmelerle ilgili yapmış olduğu araştırma sonucu ortaya çıkan dikkat çekici ayrıntılara değindi. Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu bu rapora göre özellikle yaşlılardaki en büyük sağlık probleminin kayarak düşmeler sonucu ortaya çıktığını ve yine Türkiye’de düşme ile ilgili yapılan araştırmaya göre 65 yaş üzeri bireylerin üçte birinin her yıl kayarak düşme eylemini yaşadığını söyledi.

“Düşmelerin yüzde 70’ı yaralanmalara sebep oluyor”

Öncelikle yapılan araştırmalara değinen Gülşah Konakoğlu, “Özellikle yaşlıların evde düşmesi riskli bir kaza olarak adlandırılıyor. Çünkü en büyük ev kazaları bunlardan kaynaklanıyor. Bu her yaş grubu için geçerli tabii ki de. Ancak Dünya Sağlık Örgütü yaşlılıkta düşmeyi en büyük sağlık problemlerinden biri olarak tanımlıyor. Türkiye’de düşmelerle ilgili yapılan çalışmalara ve araştırmalara baktığımızda da 65 yaş ve üzerindeki bireylerin her yıl üçte birinin düşmeyi deneyimlediklerini görüyoruz ve bu düşmelerin yüzde 70’i yaralanma ile sonuçlanıyor. Yine bu yaş gurundaki bireylerde kırık öykülerinin yüzde 90’ı düşme sonucu oluşuyor. Dolayısıyla yaşlı bireyler için düşme morbidite ve mortalite açısından büyük bir risktir” dedi.

Düşmenin sebepleri ve sonuçları neler olabilir

Düşmenin hem sağlık problemleri hem de evdeki dikkatsizler sonucu gerçekleşebileceğini ifade eden Konakoğlu, “Bazen kronik hastalıklar, çoklu ilaç kullanımının yan etkileri, denge problemleri, nörolojik hastalıklara bağlı denge koordinasyon problemleri düşmeler meydana gelebiliyor. Görme problemleri ve yardımcı cihaz kullanımı bile takılıp düşmesine sebep olabiliyor” şeklinde konuştu. Konakoğlu ayrıca kayarak düşme sonrasında oluşabilecek sağlık problemlerini de sıralayarak, “Yeti yitimi, fonksiyon bozuklukları, kırıklar, doku yaralanmaları, buna bağlı olarak kişide günlük yaşam aktivitelerinin kısıtlanması ve yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesi düşme sonucu oluşabilecek problemler olarak karışımıza çıkıyor” dedi.

“Düşmeye sebep olan risk faktörlerini ortadan kaldırabiliriz”

Konakoğlu, düşmeye sebep olan sağlık problemleri için uzman kontrolünden geçilmesi gerektiğini fakat özellikle evlerde küçük düzenlemeler yaparak da önlem alınabileceğinin altını çizdi. Konakoğlu, “Düşme nedenlerinin aynı zamanda risk faktörleri olduğunu görüyoruz. Bu risk faktörlerine de baktığımızda bunları ortadan kaldırabiliriz yani önleyebiliriz demektir. Bireyin kendisinden kaynaklanan artan yaş, kronik hastalık varlığı gibi nedenler tamam ama bu bireye yapacağımız destekleyici eğitimlerle denge ve koordinasyonunu arttırmak, kaslarını güçlendirmek, egzersiz eğitimi programları ile desteklemek bireyin düşme riskini azaltacaktır. Bunların yanı sıra yaşadığı ortamda bir takım düşme riskini azaltacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Banyo ve tuvaletlerde aydınlatmanın olması, tutunma barlarının olması, kaygan ve ıslak zeminlerin olmaması için, evin her köşesinde herkesin kendi kendine uygulayabileceği antislip ürün kullanılması düşme riskini azaltacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.