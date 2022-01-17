91 kişi düğünde yediği yemekten zehirlendi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 91 kişi hastanelik oldu.

Olay, Kocaali ilçesi Yayla Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün salonunda düzenlenen törene çok sayıda kişi katıldı. Burada ikram edilen tavuklu pilavı yiyen vatandaşlar, düğün sonrasında evlerine döndüklerinde farklı şikayetler ile hastanelere başvurdu. Kocaali ve Karasu Devlet Hastaneleri başta olmak üzere çeşitli hastanelere başvuran 91 kişinin düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri tespit edildi. Hastaneye başvuran kişilerin tedavilerinin tamamlandıktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.