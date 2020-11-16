Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Acil tıp uzmanlık branşı bizim bilimsel açıdan dünyada önde olmamızla birlikte tercih edilirlik açısından, popülarite ve saygınlık açısından istediğimiz yerde değil. Bu konuda mutlaka hükümetlerin, devletlerin politika üretmesi lazım. Çünkü gelecek için acil tıbbın saygınlığının arttırılması, tercih edilebilirliğinin, seçilgenliğinin artırılması gerekiyor” dedi.

Koronavirüs salgını ile mücadelenin de değerlendirildiği ‘16. Ulusal Acil Tıp’, ‘7. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi’ ve ‘7. Uluslararası Kritik Bakım Kongresi’ Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) öncülüğünde online olarak gerçekleştirildi. 12-15 Kasım tarihleri arasında internet ortamında yapılan kongreye katılan 6 kıtadan 250’den fazla konuşmacı, ABD Çin, Hindistan, Rusya ve Avrupa ülkelerinin tamamının aralarında bulunduğu 35 ülkeden 47 dernek temsilcisi ve alanında uzman akademisyenler, tüm dünyadan kongreyi takip eden binlerce acil tıp çalışanına tecrübelerini aktardı.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınında ise kıtalararası bir durum söz konusu olduğunu belirten ATUDER Başkanı Prof.Dr. Başar Cander,hangi ülkeler başarılı, hangi ülkelerde problem var, bunların nedenlerini, ölüm oranı çoksa yapılan hataları konuştuklarını, bu şekilde birebir ilk ağızdan bilgi alarak, bütün bunları analiz edip ortak bir dil oluşturduklarını, sonrasında ise bunun sahaya yansıdığını ifade etti.

“Acil tıp teşvik edilmeli”

Acil tıbbın 21’inci yüzyılın branşı olacağına işaret eden Cander, özellikle 2020 yılında yaşadığımız koronavirüs salgını, deprem, sel gibi doğal afetler ile trafik kazaları ve toplumsal olaylarda acil servislerin gündeme geldiğini ifade etti.Türkiye’nin acil tıp alanında dünyada lider ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Cander, "Ancak acil tıp uzmanlık branşı bizim bilimsel açıdan dünyada önde olmamızla birlikte tercih edilirlik açısından, popülarite ve saygınlık açısından istediğimiz yerde değil. Bu konuda mutlaka hükümetlerin, devletlerin politika üretmesi lazım. Çünkü gelecek için acil tıbbın saygınlığının arttırılması, tercih edilebilirliğinin, seçilgenliğinin artırılması gerekiyor. Dikkat ederseniz zor branşlar çok tercih edilmiyor. Acil tıp en zor branşların başında geliyor. Sürekli stres, hani diyoruz ya sağlık ordusu 24 saat hizmet veriyor, işte o sağlık ordusunun en ön cephesinde sürekli acil tıp var. Tabi bu riskler içeriyor, yoruluyorsunuz, yorgun savaşçı oluyorsunuz, çok yoruluyorsunuz, çok risk yönetiyorsunuz. Böyle olunca da acil tıbbın teşvik edilmesi için özel stratejilere ihtiyaç var" diye konuştu.