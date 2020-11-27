“Ağrılar koronavirüs habercisi olabilir”

Doç. Dr. Mehmet Ağırman, “Yeni başlayan ve tüm vücutta hissedilen ağrılara ateş, halsizlik, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük ve nefes darlığı gibi eşlik ediyor ise COVID-19 enfeksiyonuna yakalanmış olabilirsiniz” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Ağırman, salgın döneminde şiddetlenen ağrı şikayetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Ağırman, vücuttaki ağrıların koronavirüs habercisi olabileceğini söyledi.

“Baş, sırt ve belde sık görülüyor”

Ağrıların vücudumuzun bir uyarı sistemi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ağırman,“Birçok sistemik hastalığın başlangıcında veya seyrinde ağrı olabilir. Toplumda en sık görülen ağrı nedeni kas-iskelet sistemi kaynaklı ağrılardır. Romatizmal ağrılar, omurga kaynaklı ağrılar, eklem ve kas ağrıları ilk akla gelen nedenlerdir. COVID-19 hastalığında da ağrıların olması pandemi döneminde insanları tedirgin ediyor. COVID-19’da hastalarda sıklıkla baş ağrısı, bel-kalça ağrısı, yaygın kas ağrısı, sırt ağrısı görülüyor” diye konuştu.

Bu ağrıların hastalığın ilk bulgusu olabileceği gibi hastalık seyrinde sonradan ortaya çıkabileceğine de dikkat çeken Doç. Dr. Ağırman, “Ateşli dönemlerde, ateşe bağlı yaygın kas-eklem ağrıları veya uzun süreli ve şiddetli öksürüğe bağlı göğüs ve sırt ağrısı da olabilir” dedi.

“Gece ağrısına dikkat”

Salgın öncesi ağrıları olan birçok hastanın salgın ile birlikte şikayetlerinin arttığını ifade eden Doç. Dr. Ağırman, şunları söyledi:

“Özellikle hareketsiz yaşam, ağrının ve tedavinin ötelenmesi, pandemi ile artan depresyon gibi nedenler ağrı şiddetinin artmasına neden oluyor. Pandemi döneminde bazı eklem ağrılarını öteleyen hastalarımızda, eklem kısıtlılıkları ve kireçlenmelerin arttığını gördük. ‘Korona-fobi’ olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, geçmeyen ve hastanın günlük aktivitelerini kısıtlayan ağrı varsa, hastalarımızın bir hekime görünmelerini tavsiye ederiz. Gece ağrısı, istirahatle geçmeyen ağrı, beraberinde ateş veya kilo kaybı, bel ağrısına eşlik eden bacaklarda güçsüzlük, idrar kaçırma-tutamama gibi durumlar hastalarımız için uyarıcı olmalı, tanı ve tedavilerini ertelememeleri gerekiyor”.

“Evde egzersizi ihmal etmeyin”

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olmadığı sakin saatlerde dışarıda, açık alanda tempolu yürüyüş yapılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ağırman,“Ev içerisinde yapılabilecek boyun, kol, bel ve bacak egzersizleri birçok kas-iskelet kaynaklı ağrının oluşmasını engelleyecektir. Hareketsiz yaşamın oluşturacağı hastalıklara da en az COVID-19 hastalığı kadar dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.