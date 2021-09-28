“Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığında ateş, göğüs ve karın ağrısına dikkat”

Doç. Dr. Bülent Yaşar, “FMF ataklar şeklinde tekrarlayan göğüs, karın ağrısı ve ateş şikayetleri ile karakterize kronik bir hastalıktır. Karın ve göğüs ağrısına, eklem ağrısı ve cilt döküntüleri eşlik edebilir. Tanı koymakta gecikilirse organ yetmezliklerine özellikle de böbrek yetmezliğine yol açabilir” dedi.
Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Bülent Yaşar, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığının ataklar şeklinde tekrarlayan göğüs, karın ağrısı ve ateş şikayetleri ile karakterize kronik bir hastalık olduğunu açıkladı. Doç. Dr. Yaşar, “İlk ataklar genellikle çocukluk çağında başlar ancak nadiren ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Türkiye, Ermenistan, Kuzey Afrika, İsrail ve Orta Doğu coğrafyası en sık görüldüğü yerlerdir” diye konuştu.
“Tedaviye erken başlanmalı”
Tedaviye değinen Doç. Dr. Yaşar, “Tanı koymakta gecikilirse böbrek, karaciğer, kalp, dalak ve sindirim sisteminde amiloid isimli protein birikir ve organ yetmezliklerine özellikle de böbrek yetmezliğine yol açabilir. Tedaviyi erken başlamak önemlidir. Akdeniz Ateşi şüphesi olan hastalarda ilaç tedavisine başlayarak şikayetlerin gerileyip gerilemediğini takip etmek de pratikte uyguladığımız bir yaklaşım. Hastalarımıza gebelik ve emzirme sürecinde de ilacı kesmemelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.