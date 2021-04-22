"Akciğer kanseri olan hastaların ameliyat sonrası yaşam beklentisi yüzde 85-92 arasında"

Özellikle erken evre akciğer kanseri olan hastaların ameliyat sonrası yaşam beklentisinin yüzde 85-92 arasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, "Akciğer kanseri ameliyatı geçirecek tüm hastalar ve refakatçileri ameliyattan 48 saat önceki zamanda Covid-19 için PCR testi yaptırmaları önerilir. Hastalar hastanede mümkün olduğunca az zaman geçirmelidirler" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, pandemi döneminde güvenilir bir şekilde yapılabilecek akciğer kanseri ameliyatları hakkında bilgiler verdi. Covid-19 vaka sayısının artıkça hemen her ülkede tüm kaynakların o hastalığın tedavisine ayrılmaya başlandığını söyleyen Prof. Dr. Özyurtkan, "Bu yüzden diğer hastalıkları olanlar mağdur duruma düştüler. Hastanede yatak bulmanın zorlaşması, yoğun bakımların gittikçe dolmaya başlaması gibi sebeplerden özellikle akciğer kanseri için operasyon bekleyen hastalar zor durumda kaldılar. Özellikle erken evre akciğer kanseri olan hastalarda ameliyat sonrası yaşam beklentisi yüzde 85-92 arasındadır. Fakat Covid-19 yayılması sebebiyle çeşitli ülkelerde kanser operasyonları askıya alınmaya başlandı. Mesela Amerikan Cerrahi Topluluğu kanser boyutu 2cm’den büyük olan hastaların operasyonlarının ivedilikle yapılması gerektiği, buna karşılık kanser boyutu 2 santimetreden küçük hastaların operasyonlarının 2-3 ay ertelenebileceği görüşü bildirildi. Avrupa Birliği’nde de benzer kararlar alındı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özyurtkan, "Bu kararların en erken evredeki hastaların ameliyatlarının ertelenmesi anlamına geliyor. Bu durumda kanser ilerleme gösterebilirdi. Ülkemizde de pandeminin ilk başlarında Sağlık Bakanlığı ’acil operasyonlar’ dışında tüm operasyonların ertelenmesi görüşünü ortaya attı. Ancak tüm branş dernekleri kanser ameliyatlarının ’acil’ kategorisinde sayılması gerektiğini belirterek bakanlık ile yoğun görüşmeler yaptı. Bunun sonucunda görüş birliğine varıldı ve Sağlık Bakanlığı ’Covid-19 döneminde güvenilir cerrahi uygulanması rehberine’ göre akciğer kanseri operasyonları belli merkezlerde devam etti" dedi.

"Ameliyattan 48 saat önce PCR testi yapılmalı"

Akciğer kanseri operasyonu ameliyatlarının tüm kaynaklarının Covid-19 hastalarına ayırmayan bir merkezde yapılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özyurtkan, "Covid-19 hastalarının ayrı servislerde olmaları, onların ameliyathanelerinin ayrı olması, akciğer kanseri ameliyatı geçirecek hastalara bakacak tıbbi personelin Covid-19 hastalarınınkinden farklı olmaları gereklidir. Ayrıca hastalar tek kişilik odada yatırılmalı, refakatçi gerekli ise tek kişi olmalıdır. Akciğer kanseri ameliyatı geçirecek tüm hastalar ve refakatçileri ameliyattan 48 saat önceki zamanda Covid-19 için PCR testi yaptırmaları önerilir. Hastalar hastanede mümkün olduğunca az zaman geçirmelidirler. Bu sebepten ameliyattan önce kalp, akciğer, anestezi ve radyoloji tahlilleri ve konsültasyonları tek bir günde bitirilmelidir. Akciğer kanseri operasyonları sonrası taburculuk en erken dönemde yapılmalıdır. Bu yüzden ağrının daha az olduğu videotorakoskopik (kapalı) ameliyat yöntemleri tercih edilmeli, gerekirse akciğerin daha hızlı iyileşmesini sağlayan doku yapıştırıcıları ameliyatta kullanılmalıdır. Operasyon öncesi tahlillerde PCR testi pozitif saptanan hastaların operasyonu, çok ciddi acil durumlar olmadıkça (kansere bağlı kanamalar, havayolu tıkanıklıkları gibi) ertelenir. Bu hastalara Covid-19 tedavisi başlanır. Bakanlık rehberlerindeki tedaviyi 5-10 gün içinde tamamlarlar. Daha sonra karantina sürelerini de tamamladıktan sonra yeniden PCR testi yaptırırlar. Sonucun negatif olması halinde yeniden ameliyat olma şansını yakalarlar" diye konuştu.