Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, normalleşme döneminde kurallara yeterince dikkat edilmemesi nedeniyle vaka sayılarının tekrar 1500’lere çıktığını söyledi. Prof. Dr. Tezer, "Vaka sayılarında 5 gün üst üste artış görürseniz aslında bu işlerin bir yerde ters gittiği anlamına gelir. Bizim için bir alarm diye düşünün 1500'lü rakamları, yani kurallardan uzaklaşıyorsunuz anlamına gelen bir rakam.
Alarm zili çalıyor!Normalleşme kavramının Türkiye’de yanlış anlaşıldı !
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Hasan Tezer, vaka sayısındaki artışa ilişkin, "Alarm zili çalıyor, 2 binlere ulaşırsak kısıtlamalar tekrar değerlendirilir." dedi.
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