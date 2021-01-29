Altıncı Hastalık nedir?

ALTINCI HASTALIK NEDİR?

Çocuk Hastalıkları uzmanı Dr.Ahmet Köse, “Altıncı hastalık herpes grubu virüslerin neden olduğu akut, döküntülü bir çocukluk çağı hastalığıdır. Etken, genellikle herpes ailesinden insan herpes virüsü 6 veya bazen insan herpes virüsü 7'dir.Genellikle 6 ay ile 2 yaş arasındaki küçük çocukları etkiler ve sıklıkla kreş ortamında bulaşır. Roseola Infantum olarak da adlandırılır” dedi.

ALTINCI HASTALIK BELİRTİLERİ

• Ateş. Roseola sıklıkla ani gelişen ve genellikle 38 santigrat dereceyi aşan yüksek ateşle başlar. Ateş genellikle 3 ila 5 gün sürer.

• Cilt döküntüleri: Ateş düştüğünde, genellikle vücutta kırmızı döküntüler belirir. Döküntüler küçük pembe lekeler veya yamalar şeklindedir. Bunların yüzeyi genellikle düzdür, fakat bazıları pürüzlü de olabilir. Bazı lekelerin çevresinde beyaz bir hale de bulunabilir. Döküntüler genellikle göğüste, sırtta ve karın bölgesinde başlar ve daha sonra boyun ve kollara yayılır. 2-3 gün sonra kaybolur.

• Küçük çocuklarda yüksek ateşe bağlı olarak havale görülebilir. Çocuğun havale nöbeti geçirmesi durumunda hemen bir acil servise götürülmesi gerekir.

• Soğuk algınlığı ve diğer viral hastalıklar gibi altıncı hastalık da insandan insana bulaşır.

Çoğu çocuk küçük yaşta altıncı hastalık ile temas eder. Bağışıklık sistemleri henüz virüse karşı savaşmak için yeterince antikor üretimi yapamadığı için 6 ila 15 aylık bebekler hastalığa maruz kaldığında belirtiler şiddetli olabilir.

TANI NASIL KONULUR?

Hastalıkta görülen ateş yükselmesinin karakteristik klinik paterni ve düşmesiyle birlikte tipik döküntülerin gelişimi genellikle herhangi bir laboratuvar testine gerek kalmadan tanı konulmasını sağlar.

ALTINCI HASTALIK TEDAVİSİ:

Genellikle özel bir tedavisi yoktur, belirtileri kontrol altına almaya yönelik olarak planlanır. Yatak istirahati

• Bol bol sıvı alımı

• Ateşi düşürmeye yönelik