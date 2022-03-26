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Ambulans helikopteri kalp krizi ve epilepsi nöbeti geçiren hastalar için havalandı

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Çatalca’da epilepsi nöbeti geçiren A. V. ile kalp krizi geçiren S. U. ilçenin köylerinden ambulans helikopteri ile alınıp Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi.

Ambulans helikopteri kalp krizi ve epilepsi nöbeti geçiren hastalar için havalandı
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Çatalca’da epilepsi nöbeti geçiren A. V. ile kalp krizi geçiren S. U. ilçenin köylerinden ambulans helikopteri ile alınıp Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi.

Çatalca’nın Karaca köyünde epilepsi nöbeti geçiren 41 yaşındaki erkek A. V. ile Çanakça köyünde kalp krizi geçiren 66 yaşındaki kadın S. U. ilçeden alınıp vakit kaybetmeden Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi. A. V.’nin daha önce epilepsi tedavisi gördüğü ve epilepsi atağı sonrası yere yığıldığı öğrenildi.

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