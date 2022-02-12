Amerikalıların saçları Türklere emanet

Amerika’da saç bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren ve Türk İş insanı Koray Tüzün’e ait olan Pro-tector firması ‘Kosher’ sertifikası almaya hak kazanarak bu alanda bu sertifikaya sahip ilk ve tek firma oldu.

Dünyanın her yerinde insanlar dökülen saçlardan şikayet ederken, saç ekimi için en çok tercih edilen adres ise Tükler oluyor. Bu konuda büyük bir başarı elde edilirken, dünyanın birçok yerinde Türkler bu konuda firma kurmuş durumda. Bunlardan bir tanesi olan ve Amerika’nın New-York eyaletinde ana merkezi bulunan Pro-tector firması, büyük başarı sağladı. Amerika Kıtası’nda birçok bölge faaliyet gösteren ve başarılı Türk iş insanı Koray Tüzün tarafından işletilen firma her geçen gün adını duyuruyor. Saç bakımı üzerine faaliyet gösteren firma, kısa zamanda Amerika kıtasında kuaförler tarafından en fazla kullanılan saç bakım ürünü haline gelirken bu sektörde ilk ‘Kosher’ sertifikası alarak büyük başarı imza attı. Başta saç bakım setleri olmak üzere şampuan, besleyici yağlar ve kremler üreterek adından bir hayli söz ettiren firma, 210 ayrı çeşit ürünü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Firma’nın yönetim kurulu başkanı Koray Tüzün, başarılı çalışmaların ardından böyle bir sertifikayı aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Gelecekte daha büyük kitleye ulaşmak ve daha çok insana faydalı olmak adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Aldığımız bu sertifika bizim için çok önemli ve bir o kadar da değerlidir. Çalışmalarımızın meyvelerini alıyoruz” dedi.