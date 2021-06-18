Anadolu Hastanesinde 7 gün 24 Saat kesintisiz aşı hizmeti!

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Salgınla mücadelede Özel Silivri Anadolu Hastanesi 7 gün 24 saat aşı hizmeti veriyor.

Anadolu Hastanesinde 7 gün 24 Saat kesintisiz aşı hizmeti!
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Halkımızın hızlı ve güvenilir şekilde aşılanma sürecinin tamamlanması için deneyimli ve geniş sağlık kadrosu ile Özel Silivri Anadolu Hastanesi oldukça özenli bir çalışma yürütmekte, Aşılanma sürecindeki hastalar, hastane içerisine girmeden tam donanımlı Covid – 19 aşı alanında yüksek konfor ve hijyen kuralları sağlanmış olarak uygulamalarını yaptırmaktadır. Hastane yönetimi tarafından gösterilen bu hassasiyetten dolayı, aşılanan tüm halkın memnuniyeti üst seviyededir.

Siz de Özel Silivri Anadolu Hastanesi’nde aşınızı güvenle yaptırabilir, salgından korunabilirsiniz.

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