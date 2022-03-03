"Ani işitme kaybı tedavi edilmezse kalıcı sonuçlara yol açabilir"

Toplumda her bireyin yaşayabileceği ani işitme kaybının acil bir durum olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tolga Kandoğan, “Birçok hastalık veya yüksek sese maruziyet işitme kaybına yol açabilir. Kişide kulak çınlaması, işitmede azalma, kulakta doluluk, baş dönmesi ya da dengesizlik hissi olabilir. Belirtiler aniden ortaya çıkar ve genellikle tek taraflıdır. Hızlı bir şekilde tedaviye başlanması kişinin işitme kaybının geri kazanılmasında en önemli etkendir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Tolga Kandoğan, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında ani işitme kaybının nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tolga Kandoğan, toplumda her bireyin yaşayabileceği ani işitme kaybının acil bir durum olduğunu vurgulayarak, “İşitme kaybı en genel şekliyle kişinin dışarıdan duyduğu seslerin işitme kabiliyetindeki azalmasıdır. Ayrıca ileri durumlarda işitmenin tamamen kaybolması olarak da tanımlanabilir. İşitme kaybı genel olarak ani işitme kaybı, iletim tipi işitme kaybı, gürültüye bağlı işitme kaybı ve sinirsel tipte işitme kaybı olarak sınıflandırılabilir” diye konuştu.

"Viral enfeksiyonlar da ani işitme kaybına yol açabilir"

Prof. Dr. Tolga Kandoğan, "Bunların içinde ani işitme kaybı olarak tanımlanan, halk arasında kulak enfarktüsü olarak da bilinen işitme kaybı ise 3 gün veya 3 günden daha sürede ortaya çıkan ve kişiye yapılan işitme testindeki ses frekansına bakıldığında en az 30 desibel kayıp gözlenen bir işitme kaybı çeşidi olarak tanımlanır. Altı çizilmesi gereken nokta, ani işitme kaybının acil bir durum olduğunun bilinmesi gerekliliğidir. Tanı işitme testi (Odyometri) yapılarak konur. Belirtiler aniden ortaya çıkar ve genellikle tek taraflıdır. Görülme sıklığı 100 binde 10 civarındadır. Ani işitme kaybının hasta tarafından hissedilen belirtileri kulak çınlaması, işitmede azalma, kulakta doluluk ya da dolgunluk, baş dönmesi ya da dengesizlik hissi olabilir. Böyle bir durumla karşılaşan kişinin hızlı bir şekilde bir KBB Uzmanına başvurması ve tedavisine başlanması kişinin işitme kaybının geri kazanılmasında en önemli etkendir. Ani işitme kaybına sebep olabilecek durumlar ise; viral enfeksiyonlar, kafa içerisinde yer kaplayan iyi veya kötü huylu tümörler, otoimmün hastalıklar, kan pıhtılaşması sorunu yaşayan veya emboli gibi damarların tıkanmasına sebep olabilecek hastalıklar, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, ani basınç değişikliği, kafa travması ve uzun süre boyunca yüksek miktarda sese maruz kalma olarak sayılabilir" ifadelerini kullandı.

"İlaçlı tedavi için hastaneye yatmak şart"

Ani işitme kaybında ilaç tedavisi için hastaların hastaneye yatması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kandoğan, "Her ne kadar ideal tedavi yatarak yapılsa da günümüz koşullarında bu her zaman sağlanamamaktadır ve hastalar ayaktan tedavi yoluna da gitmek zorunda kalabilir. Güncel ana tedavi yaklaşımı, steroidlerin (kortizon gibi) sistemik ve kulak içi uygulamasını içermektedir. Kan sulandırıcı ilaçlar, kan arttırıcı ilaçlar ve bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçların kombine kullanımı da söz konusu olabilir. Ani işitme kaybı tedavisinde ayrıca hiperbarik oksijen tedavisi de başarı ile uygulanmaktadır" diye konuştu.