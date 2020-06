Anne adaylarına uyarı: "Sosyal medyada çıkan her habere itibar etmeyin"

Sosyal medya anneler ve anne adayları için günlük hayatın bir parçası haline geldi. Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube üzerinden anneler ve anne adaylarına destek olmak için paylaşımlar yapan Bebeğimle Mutluyum sayfası 350 binden fazla takipçisiyle Instagram’ın en bilinen sayfalarından biri.

Bebeğimle Mutluyum sayfasının sahibi Hülya Düzgün, sosyal medyada pek çok yanlış bilginin dolaştığını, heyecan ve tedirginlik içinde olan anne adayları ve yeni annelerin bu yalan-yanlış haberlerden olumsuz etkilendiğini söyledi. Düzgün, “Biz radyo programlarımızda da sosyal medya ve www.bebegimlemutluyum.com adresinden yaptığımız haberlerde de hep doğru haberleri doğru kaynaklardan vermeye çalışıyoruz. Bunun için doktorları ve hamile ya da anne olan takipçilerimizi soru cevap etkinlikleri ya da canlı yayınlarda bir araya getiriyoruz. Bu zor süreçte onların yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Yıllardır sağlık programları hazırlayıp sunan ve sosyal medyada sağlık konusunda içerikler oluşturan Düzgün, “Anne olmak isteyen, anneliğe hazırlanan ya da bebeğini büyütenler özellikle de ilk bebekleri ise büyük bir endişe içinde oluyor. Duydukları her haber, izledikleri her görüntü onları tedirgin edebiliyor. İlk 1000 gün hem bebek için hem de anne için çok önemli. Ben bu dönemde olan herkese doğru kaynakları takip etmeleri ve mutlaka doktorlarıyla iletişim halinde olmalarını öneriyorum. Anneliğe hazılanırken, hamilelik müjdesini duyduklarında, bebeklerini ilk kez kucaklarına aldıklarında ve onları sevgiyle büyütürken annelerin yanında olmak bize hem mutluluk hem de büyük bir sorumluluk yüklüyor. Web sayfamızda, radyo ve televizyon yayınlarımızda ve elbette sosyal medyada her zaman bilgilerimizi güncelleyerek ve doğrulayarak paylaşıyoruz” diye konuştu.