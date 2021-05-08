Artık Covid-19 tedavisinde 'hidroksiklorokin' kullanılmayacak

Sağlık Bakanlığınca sürekli güncellenen Covid-19 Rehberi'nde ‘Erişkin Hasta Tedavisi' başlığında yenileme yapıldı. Hastalığın tedavi algoritması içerisinde yer alan ve daha önce kullanılan ‘hidrosiklorokin' ilacının artık kullanılmaması kararı alındı. Rehberde Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde daha önce başka hastalıkların tedavisi için ruhsatlandırılan hidroksiklorokin, favipiravir, remdesivir, lopinavir-ritonavir gibi ilaçların Covid-19 tedavisinde antiviral olarak önerildiği ve kullanıldığı hatırlatıldı. Öte yandan hidrosiklorokin hali hazırda sıtma tedavisinde de kullanılıyordu.

Covid-19'a karşı direk etki eden bir ilaç halen bulunamazken birçok ülkede antiviral amaçlı kullanılan bu ilaçlar ile ilgili rehberde yer alan bölümde şu ifadeler kaydedildi:

"İlerleyen süreçte bu ajanların yaygın kullanımıyla klinik sonuçlarının daha yaygın bir şekilde ortaya çıkması ve Covid-19'daki etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü klinik çalışmaların yayımlanmasıyla tedavi önerileri gözden geçirilerek güncellenmiştir. Ancak Covid-19'a karşı etkili antiviral bulunması konusunda halen çok fazla sayıda klinik çalışma devam ettiğinden, bu çalışmaların sonuçları yakından izlenip virüsün geçirdiği mutasyonlar ve bu mutasyonların klinik bulgulara yansıması da takip edilerek tedavi rehberinde gerektiğinde tekrar güncellemeler yapılabilecektir."