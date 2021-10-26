Aşı olmayan korona hastası yaşadıklarını böyle anlattı

Kocaeli’de korona virüs aşısını yaptırmayan, kemik ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede de PCR testi pozitif çıkan Emine İçöz’ün, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hasta yatağından durumunu anlatan İçöz, "Hastalığa bu kadar kötü yakalanacağımı bilseydim aşı vurulmak isterdim" dedi.

Çeşitli sebeplerden dolayı korona virüs aşısı yaptırmayan Emine İçöz (40), bir süre önce eklem ağrısı şikayeti ile İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan PCR testinin pozitif çıkması üzerine 17 Ekim’de hastanenin covid-19 servisine tedavi amacıyla yatırılan İçöz, oksijen ihtiyacının artması sebebiyle 22 Ekim’de genel yoğun bakım ünitesine alındı. Hasta yatağında tedavi sürecini ve yoğun bakımda yaşadıklarını anlatan İçöz, "40 yaşındayım. 40 yaşından beri yaşamadığımı yaşadım ve soluk alamadım. Nefes alamadım, çok zor. Ben aşı vurulmadığım için 15 günden beri böyle yatıyorum. Kemiklerim ve vücudum çok sızladı. Grip oldum gibi hissettim. Ondan sonra yeme içmeden düştüm. Ama ben çok kötü geçirdim. Bugün yakalandıysam ertesi gün çok halsiz kaldım. Bu kadar kötü yakalanacağımı bilseydim aşı vurulmak isterdim. 15-20 gündür zor nefes alıyorum. Çok şükür, Allah’ım inşallah beni çocuklarıma bağışlayacak. Aşınızı olun. Benim yaşadıklarımı yaşamayın" dedi.