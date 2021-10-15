Aşılamada 1. sırada olan Kırklareli’nde çalışmalar devam ediyor

İkinci doz aşılanma oranının en yüksek iller arasından 1. sırada olan Kırklareli’nde aşıya ilgi yoğun.

Korona virüsüyle mücadele kapsamından ikinci doz aşılamada 80,8 ile 1. sırada yer alan Kırklareli’nde aşılamaya yoğun ilgi gösteriliyor. Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine aşısını olmaya gelen Şaban Başaran aşını sağlık olduğunu belirterek herkesi aşı olmaya davet etti. Başaran, “Sağlığım için bu gün aşı olmaya geldim. Herkes aşısını olsun. Aşı güzel bir şey aşı sağlıktır, mutluluktur. Çoluğunu çocuğunu kısacası ailesini düşünen bir kişi aşısını yaptırsın” dedi. İkinci doz aşısını olan Mustafa Tan, sağlık için, korona virüsünden kurtulmak için herkesi aşıya davet etti.

Sağlık Bakanlığını verilerine göre ülke genelinde birinci doz aşı olanların sayısı yüzde 88,18, ikinci doz ise yüzde 75,50. İkinci doz aşılama oranı Edirne yüzde 79,2 ile sekizinci, Tekirdağ ise 77,3 ise Türkiye ortalaması üzerinde yer alıyor.