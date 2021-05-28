ATLS Türkiye’de

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), Yaralanmalarda İleri Yaşam Desteği eğitim programını hayata geçirdi. Amerika Cerrahlar Birliği (ACS) ile birlikte başlatılan eğitim programı ile hekimlerin acil servislere gelen yaralılara müdahale belli bir sistematik ve standart yöntem ile müdahale etmesi hedefleniyor.

ATUDER ve ACS işbirliği ile Acıbadem Üniversitesi CASE İleri Düzey Endoskopik Cerrahi Eğitim Merkezi’nde düzenlenen programa ilk etapta 16 acil tıp uzmanı katılıyor. Çeşitli ülkelerden gelen ACS üyesi uzmanlardan bir hafta süren bu eğitimi alan hekimlerin, ileride düzenlenecek yeni eğitim programları ile bilgilerini diğer acil tıp uzmanlarına aktararak sistemin ülkemizin her yerindeki acil servislere yayılmasının sağlanması hedefleniyor. Dünyada Advanced Trauma Life Support (ATLS) olarak bilinen program, travmalara müdahelede hekimlerin kılavuzu olarak biliniyor.

“Genç yaş ölümlerinin en büyük sebebi travma”

Travma müdahalelerin en üst seviyeye çıkarabilmek için 3-4 yıllık çalışma ve hazırlık sonucu ACS eğitimcilerini Türkiye’ye getirebildiklerini anlatan ATUDER Başkanı Prof.Dr. Başar Cander, "Travma, yirminci yüzyıldan itibaren en önemli hastalıklardan biri. Genç yaş ölümlerinin en önemli sebebi travma. Travmalarda da hep kurtarılabilir hayatlar söz konusu. Bu yüzden travma müdahalelerinin mükemmele yakın nasıl yapılabiliyorsa o konuda eğitimlerin tamamlanması ve travmalara yapılan müdahalelerin mükemmel müdahaleler haline gelmesi için çalışılması gerekiyor. Bu konuda dünyada yapılan uygulamalar var. Ama bu alanda en önemli adımları daha önceden Amerika Cerrahi Derneği’nin oluşturduğu travma yönetim kursu var ve biz bunu Türkiye’de ilk defa uyguluyoruz" dedi.

“Yılda bir milyondan fazla travma vakası”

Travmalarda eksik müdahale yada geç yapılan tedavi sonrası yaralının hayatının kurtulduğunu, ancak bakıma muhtaç hale gelebildiğini belirten ATUDER Genel Sekreteri Prof. Dr. Behçet Al ise, bu gibi durumların oluşmasını önlemek için erken ve doğru müdahalenin çok önemli olduğunu ifade etti. Yapılan bu eğitimin hayatların kurtarılması ve organ kaybının önlenmesine katkısının önemine değinen Prof.Dr. Al, "Yılda ortalama bir milyon civarında orta ve büyük ölçekte travma dediğimiz kaza olayları meydana gelmekte. Bunun içerisinde trafik kazaları, yüksekten düşmeler, kaymalar, onun dışında travma denilebilecek bıçaklamalar, bu tarz şeylerin hepsi bunun içerisine girebiliyor. Bir milyondan fazla vaka hiç de azımsanacak bir rakam değil. Bunun yanı sıra afet bölgesi olan bir konumdayız. Depremler ve selleri de hesaba kattığımızda, bu alanda eğitimin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor" diye konuştu.

“Hayat kurtarma oranı artıyor”

Yaralanmalarda altın saat diye adlandırılan ilk bir saat içinde yapılan müdahalenin çok önemli olduğuna dikkat çeken ACS Eğitim Programı Direktörü Dr. Georges Abi Saad, İleri Yaşam Desteği programının 88 ülkede uygulandığını ve istatistiklere göre daha çok hayat kurtarıldığının ve daha az organ kaybı yaşandığının açıkça görüldüğünü söyledi. Trafik kazası, düşme, silahla vurulma gibi nedenlerle acil servislere gelen yaralıların her birine müdahale için durumlarına göre farklı branşlardaki uzmanların müdahale etmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Dr. Abi Saad, "Türk doktorları iyi eğitimli, acil servisler de çok yoğun. Bu kursla onlara yeni bir şey öğretmiyoruz. Bu tamamen travmalara müdahale ile ilgili yöntem. Onların yaralılara önceliklere göre müdahale etmelerini sağlıyoruz. Bugün herkes doğru bildiği şekilde müdahale edecektir. Biz yaralılara acil müdahale için önceliklere göre oluşturulan bir kontrol listesi uyguluyoruz. Bir pilotun uçağı kaldırmadan önce elindeki kılavuzu kontrol etmesi gibi. Bu yöntemle yapılan çalışmalar, elindeki kılavuzu takip ederek a-hava yolu açık mı, b-nefes alıyor mu, c-kan dolaşımı ne durumda, kanaması var mı, boğuluyor mu, neresinden yaralı gibi tespitler yapıldığında ve aynı yol izlendiğinde daha çok hayat kurtulduğu ve daha az organ kaybı yaşandığını gösteriyor. Acil servis hekimlerinin nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilmiyor demiyoruz, bugüne kadar yapılmamış bir takip protokolü oluşturuyoruz. Eğer yaralılara bu protokol takip edilerek müdahale edilirse, gelen yüz yaralıdan 80-90’nının hayatı kurtulur ve daha az organ kaybı olur" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin çeşitli illerinden eğitim için İstanbul’a gelen acil tıp uzmanlarının kursu tamamladıktan sonra bütün dünyada geçerli olan bir sertifika alacak. Bu uzmanların, başka eğiticiler yetiştirerek sistemin bütün Türkiye’ye yaygınlaştırılması, böylece acil servislerde travma tedavisi gören yaralılara mümkün olan en üst düzeyde müdahale edilebilmesi hedefleniyor.