Ayak Bakımı için Yararlı İpuçları

Çoğumuz ağrımaya başlayana kadar ayaklarımızı görmezden geliriz.

Ayaklarımızın 26 kemik, kas, bağ ve tendon içerdiğini biliyor muydunuz? Düşünün, attığımız her adımda küçük ayaklarımızın toplam vücut ağırlığımızın tüm etkisini emmesi gerekir. Sadece bu değil, aynı zamanda dengeyi korumamıza ve dik durmamıza izin vermeleri için de gereklidir. Bu kolay bir başarı değil! Sonuç olarak şudur: ayaklarımıza dikkat etmeliyiz. Tabii ki, güzel bir pedikür ve cila ile başlamak mükemmeldir, ancak ayaklarımızın harika görünmesini ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için yapabileceğimiz birkaç şey daha vardır.

İşte güzellik rejiminize eklemek için en iyi 5 ipucu

1. Mükemmel Uyumu Bulun

Ayaklarımızı moda adına çok rahatsız edici, aslında acı veren ayakkabılara tıkıyoruz. Uyum ve konfor açısından yanlış olan ayakkabılar giyersek, potansiyel olarak ayaklarımızda büyük sıkıntı ve hasara neden oluruz. Ağrı, kabarcıklar, nasırlar, batık ayak tırnakları, nasırlar. Bu koşullar çok sıkı veya hatta büyük olan ayakkabılarla ortaya çıkabilir. Yüksek topuklu ayakkabılarla yaşayanlar için ayaklarımıza bir mola vermemiz gerektiğini unutmayın. Mükemmel şekilde otursalar bile ayaklarımızdaki kemiklere zarar verebilirler. Güzel, rahat bir çift spor ayakkabıya yatırım yapın ve bunları olabildiğince sık giyin.

Alışveriş İpucu: Ayaklarımız günün ilerleyen saatlerinde şişme veya esneme eğilimindedir. Yani, ayakkabı almak için en iyi zaman, ayaklarımızın biraz daha büyük olduğu öğleden sonra veya akşam. Bu, ayakkabılarımızın en iyi şekilde oturmasını ve hissetmesini sağlayacaktır.

2. Köpürterek Yıkayın

Duşta olduğunuzda, ayaklarınızı sabunlamanız ve ayak parmaklarınızın arasına girdiğinizden emin olmanız gerekir. Çoğumuz için, ayaklarımız gün boyu ayakkabıların içinde sıkışıp kalır. Bu, daha sonra bakterilere ve hoş olmayan kokuya yol açabilecek nem birikmesine yol açabilir. Bu nedenle, özellikle ayak parmakları arasında uygun temizlik önemlidir.

3. Nemlendirin

Ayaklarımız kuru, pürüzlü, çatlamış ve pullu görünebilirler. Yatmadan önce banyodan veya duştan çıkarken ayaklarınıza nemlendirici krem sürmeyi alışkanlık haline getirin. Ayaklarınızı nemlendirmek ve yumuşatmak için harika olan shea yağı, Aloe vera ve zeytinyağı gibi doğal bileşenleri kullanabilirsiniz. Ayak parmaklarınız arasında istenmeyen nem birikmesini önlemek için gece nemlendirici uygulamak daha iyidir. Topuklarınız kuru ve pullu görünüyorsa, gün boyunca nemlendirici uyguladığınızdan emin olun - ayak parmaklarınızdan kaçının.

4. Çorap Giyin

Sadece bir çift çorap giyerek, yürürken, koşarken veya bisiklete binerken şok emilimle ayaklarınıza biraz koruma sağlayabilirsiniz. Ayrıca ayak parmaklarınız arasında biriken neme yardımcı olacaktır. Ne yazık ki, biz yaşlandıkça, ayaklarımızın altındaki yağ tabakası incelmeye başlar. Güzel bir çift rahat çorap en iyi çözüm. Çoraplar sentetik kumaş, pamuk, yün ve doğal elyaftan yapılan her türlü kumaştan gelir. Çorap giymek kesinlikle kabarma veya nasır oluşumunu önlemeye yardımcı olacaktır.

5. Ovalama

Kuru ve pullu cildi nemlendirici, peeling yapan bir ayak ovma ile silin veya bir ponza taşı alın ve topuklarınızı, ayak parmaklarınızı ve ayaklarınızın toplarını hafifçe ovun. Sadece çok sert ovma. Cildinizi ipeksi yumuşak ve pürüzsüz hissettirir.