Bakan Koca, 40 milyonuncu aşıyı yapan doktoru paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafını paylaşarak, “40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Şu an 40 milyon 300 bini aştık” dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında, “Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık” ifadelerini kullandı.