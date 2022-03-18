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Bakan Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı’nın kapanış toplantısına katıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı’nın kapanışındaki basın toplantısına katıldı. Bakan Koca, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı’nın kapanış toplantısına katıldı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı’nın kapanışındaki basın toplantısına katıldı. Bakan Koca, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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